Pogledajte što su Realovci napravili hrvatskom nogometašu u zrakoplovu

Mateo Kovačić u utorak je ušao u igru u 82. minuti i samo nekoliko minuta kasnije pogodio gredu protiv Juventusa. Šteta, jer da je zabio, bio bi to prekrasan način da obilježi jubilej.

Naime, hrvatskom nogometašu to je bio 100. nastup za kraljevski klub, što je veliki uspjeh. Postao je tako treći Hrvat u klubu 100, ispred njega su Luka Modrić (248) i Davor Šuker (109).

No, bez obzira na to što nije zabio, imao je razloga za slavlje. Real je s 3:0 protutnjao Torinom i došao na korak do polufinala Lige prvaka.

Nakon utakmice Real je objavio zajedničku fotografiju, a u središtu pozornosti bio je upravo Kovačić koji je držao Realov dres s brojem 100.

A odlična atmosfera vladala je i u zrakoplovu koji ih je vraćao u Madrid. Pa su se tako neki igrači, predvođeni Danijem Ceballosom, odlučili malo našaliti s Kovom. U videu pogledajte što su mu napravili i tako čestitali na ovom jubileju. Kovačić je sve prihvatio s osmijehom na licu...