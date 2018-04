Veliki jubilej Hrvata u sjeni nevjerojatnog Ronaldovog rekorda

Real Madrid uz dva gola Cristiana Ronalda i jedan Marcela protutnjao je Torinom i slavio 3:0 u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka protiv Juventusa.

Utakmica će posebno pamtiti i hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić koji je 100. put nosio dres kraljevskog kluba. Priliku za igru dobio je od 82. minute kada je zamijenio Modrića. Jubilej je mogao okruniti i golom, no njegov udarac zaustavio je okvir gola.

Another amazing game! It's an honor to be part of this team! #100 #100andcounting #HalaMadrid #23 pic.twitter.com/T2HrGamK0w