Pogledajte što su prijatelji u striptiz baru napravili čovjeku koji nam je zabio u polufinalu SP-a

Engleski nogometni reprezentativac i istaknuti branič premierligaša Newcastle Uniteda, Kieran Trippier, nedavno je postao neslavna žrtva prilično skupe i elaborirane podvale koju su mu smjestili prijatelji. Incident se odigrao u striptiz klubu "For Your Eyes Only" smještenom u Gatesheadu, na sjeveroistoku Engleske, gdje je grupa Trippierovih poznanika, navodno igrača niželigaškog kluba Gateshead FC, odlučila provesti raskalašenu noć. Epilog njihove zabave bio je astronomski račun veći od 11.000 eura, koji su bez imalo srama odlučili ostaviti na ime popularnog nogometaša, koristeći njegov nadimak "Tripps". Ključna informacija u cijeloj priči jest da Trippier te večeri uopće nije bio prisutan u klubu, što cijelu situaciju čini još bizarnijom.

Prema izvještajima britanskog tabloida The Sun, koji je prvi donio priču, račun je iznosio vrtoglavih 9.663 britanskih funti, što je ekvivalentno iznosu od preko 11.300 eura. Detalji s računa, ispisanog u sitne jutarnje sate, točnije u 4:36 ujutro, otkrivaju da je lavovski dio svote, čak 9.500 funti, potrošen na žetone za privatne plesove. Konkretno, na računu je zabilježeno čak 76 tokena, svaki u vrijednosti od 100 funti (približno 117 eura), namijenjenih za osobne plesove s plesačicama. Uz to, popis potrošnje uključivao je i "desetke alkoholnih pića", što jasno ukazuje na to da se društvo nije nimalo suzdržavalo tijekom svog noćnog izlaska.

Foto: Screenshot

Izvor iz samog kluba "For Your Eyes Only" potvrdio je za medije da Trippier te sporne noći zaista nije kročio u njihove prostorije, iako je priznao da je nogometaš Newcastle Uniteda ranije bio gost kluba. "Kieran je već posjećivao FYEO, ali ovaj račun su napravili neki od momaka koje poznaje iz Gatesheada. On nije bio tamo," izjavio je izvor, dodatno pojašnjavajući: "Ovo se čini kao njihova ideja šale na Kiernov račun. Tko zna tko je na kraju podmirio račun." Drugi izvori navode slične izjave, poput one da Trippier "definitivno zna tko je odgovoran za ovo", sugerirajući da mu identitet šaljivdžija nije nepoznanica.

Ova neslana šala dolazi u trenutku kada se 33-godišnji Trippier suočava s izazovnim periodom kako na profesionalnom, tako i na privatnom planu. Iako detalji o njegovoj reakciji na ovu konkretnu podvalu nisu javno objavljeni, za pretpostaviti je da mu ovakva vrsta "humora", koja uključuje njegovo ime i potencijalno narušavanje ugleda, nije nimalo lako pala. Prijateljska zafrkancija jedno je, no ostavljanje peteroznamenkastog računa na tuđe ime prelazi granice dobrog ukusa, čak i ako je krajnji cilj bio samo nasmijati se na račun poznatog nogometaša. Ostaje nejasno jesu li "prijatelji" uopće namjeravali da Trippier plati račun ili je sve bio samo bizaran pokušaj privlačenja pažnje.

Spomenuti incident događa se u kontekstu Trippierove teške sezone u dresu "Svraka". Branič se borio s ozljedama koje su ga udaljile s terena u nekoliko navrata, a zabilježio je i pad forme, što je, prema nekim izvještajima, dovelo i do toga da izgubi naklonost trenera Eddieja Howea u određenim dijelovima sezone. Tijekom aktualne kampanje, bivši engleski reprezentativac upisao je 24 ligaška nastupa, od čega je samo 14 puta bio u početnoj postavi, uz skroman učinak od tri asistencije i bez postignutog pogotka. Dodatni uteg predstavljaju i privatni problemi, s obzirom na to da su mediji krajem prošle ili početkom ove godine izvijestili o njegovom razlazu od supruge Charlotte, majke njegovo troje djece, koja se navodno s djecom odselila dvjestotinjak milja dalje kako bi započela novi život.

Unatoč nedaćama, Trippier nije potpuni samotnjak i povremeno je viđan u javnosti. Primjerice, u ožujku ove godine, Trippier je s nekolicinom suigrača, uključujući Dana Burna, Harveyja Barnesa i Matta Targetta, snimljen kako uživa na Premier League Darts događaju. Svi su djelovali nasmiješeno i opušteno, prateći napete mečeve. Ovaj izlazak pokazuje da Trippier održava društveni život, no incident s računom u striptiz klubu sasvim je drugačije prirode, pogotovo jer u njemu nije osobno sudjelovao, već je postao kolateralna žrtva tuđe objesti ili vrlo neobičnog smisla za humor.