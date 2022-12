Pogledajte što je učinio Ronaldo dok su suigrači slavili. Bjelica: Ego mu je prejak

Nogometaši Portugala posljednji su sudionici četvrtfinala ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, oni su u osmini finala na stadionu Lusail svladali Švicarsku sa 6-1 (2-0). Trostruki strijelac za Portugal bio je Goncalo Ramos (17, 51, 67), a po jedan gol su dodali Pepe (39), Raphael Guerreiro (55) i Rafael Leao (90+2), dok je jedini pogodak za Švicarsku postigao Manuel Akanji (58).

Junak portugalske pobjede bio je iznenađujući prvi izbor Fernanda Santosa u vrhu napada Goncalo Ramos. Igrač koji je u prve tri utakmice ukupno dobio 12 minuta krenuo je od starta i ukazano povjerenje uzvratio s tri gola čime je postao prvi autor "hat tricka" na ovogodišnjem SP. Ramos je u napadu zaigrao ispred Cristiana Ronalda, najboljeg strijelca u povijesti portugalske reprezentacije.

Ronaldo je u igru ušao u 74. minuti, uz ovacije s tribina jer ga je većim dijelom drugog poluvremena prizivala većina portugalskih navijača. No, po svršetku susreta nije se pridružio slavlju momčadi već je sam napustio igralište, a kamere su zabilježile taj trenutak.

Cristiano Ronaldo (left of picture) walks straight off while his teammates celebrate with fans. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/W7jB6iGQOO