Petković nakon pogotka: 'Nismo niti zaslužili bodove, moramo biti bolji i mirniji'

Bruno Petković upisao je prvijenac u službenim utakmicama za Kocaelispor, i to u subotnjem porazu 1:3 na gostovanju kod Fenerbahçea u 3. kolu turskog prvenstva. Iako je ranije tresao mrežu u pripremnoj utakmici protiv WAC-a, ovo mu je bio prvi pogodak u službenom natjecanju, no nije bio dovoljan da njegova momčad iz Istanbula odnese bodove. Posebnu simboliku imala je činjenica da je Petković postao prvi igrač koji je ove sezone zatresao mrežu Irfana Cana Egribayata, vratara koji je "izgurao" Dominika Livakovića. Bivši Dinamov centarfor sjajnim udarcem s 20 metara pogodio bliži kut i u 22. minuti postavio 1:1.

Trener Kocaelispora Selçuk Inan bio je nezadovoljan završnicom susreta: "Tada smo počeli igrati nogomet kakvog sam tražio, ali Fener je superiorna momčad i kvalitetom i fizičkom snagom svojih igrača. Pripremali smo se za ogled cijeli tjedan, a onda primili dva gola glavom."

FOTO Ovo je 10 najskupljih pojačanja u povijesti HNL-a. Znate li tko je najviše plaćen?

Strijelac Petković ponudio je kratak osvrt: "Važno nam je da počnemo osvajati bodove, ali nismo uspjeli. Fener je bio bolji, tako da nismo ni zaslužili. Pogledat ćemo sami sebe i analizirati situaciju. Trebamo li biti bolji prema naprijed? Ne bi bilo u redu da samostalno iznosim analize. Moramo biti malo mirniji i bolje koristiti šanse." Zanimljivo, Petković je i u spomenutoj pripremnoj utakmici zabio iz slobodnog udarca, dok ga je u prošlom kolu protiv Samsunspora od novog gola u završnici spriječila greda. Ovaj put lopta je završila u mreži, ali Kocaelispor je i dalje ostao bez bodova.

Inan je nakon susreta jasno naglasio: "Više nema opravdanja, već u idućem kolu moramo nadigrati Kayserispor." S druge strane, njegovu je momčad pohvalio suparnički trener Jose Mourinho, istaknuvši da se radi o "dobro organiziranoj ekipi s izvrsnim navijačima", ali i dodao kako će vjerojatno "prvu godinu u eliti provesti boreći se za ostanak".