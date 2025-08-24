VIDEO Pogledajte kakav je gol zabio vatreni! Benfica je oduševljena, a protivnici strahuju od njega

Hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović nastavlja dokazivati svoj ogroman potencijal u dresu Benfice. Nakon što je nedavno zabio svoj prvi pogodak u službenim utakmicama, mladi napadač sada je stigao i do premijernog gola u portugalskom prvenstvu.

Bivši napadač Rijeke bio je strijelac u 32. minuti dvoboja 3. kola Primeire, u kojem je Benfica na svom stadionu ugostila Tondelu. Do pogotka je došao nakon efektne akcije.

Ivanović je pravovremeno utrčao iza leđa obrane, primio savršenu loptu od Amara Dedića i mirno je pospremio u mrežu za vodstvo lisabonskog velikana. Snimku pogotka možete pogledati OVDJE.