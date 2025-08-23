Naši Portali
FENER JE BIO JAČI

VIDEO Petković zabio u porazu svog novog kluba. Nova sezona nije krenula dobro, nemaju niti bod

Zagreb: GNK Dinamo i NK Osijek u utakmici 29. kola Prve HNL
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Hina
23.08.2025.
u 23:55

Dominik Livaković je ostao na klupi Fenerbahcea koji je osvojio četiri boda iz dva nastupa uz jednu odgođenu utakmicu

Hrvatski napadač Bruno Petković postigao je svoj prvi pogodak za Kocaelispor u turskom nogometnom prvenstvu, ali njegova je momčad ipak izgubila sa 1-3 na gostovanju kod Fenerbahcea u Istanbulu.

Nakon što je Škriniar u 5. minuti doveo Fenerbahce u vodstvo, Petković je u 22. minuti poravnao na 1-1 snažnim udarcem iz slobodnog udarca sa 18 metara koji je "probio" loše postavljeni živi zid. Snimku pogotka možete pogledati OVDJE. Ipak, u nastavku su Brown u 51. i Talisca u 66. minuti osigurali Fenerbahceu prvu prvenstvenu pobjedu u sezoni.

Petković je odigrao čitav susret za Kocaelispor koji je i nakon tri kola ostao bez bodova, dok je Dominik Livaković ostao na klupi Fenerbahcea koji je osvojio četiri boda iz dva nastupa uz jednu odgođenu utakmicu.

