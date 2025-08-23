VIDEO Petković zabio u porazu svog novog kluba. Nova sezona nije krenula dobro, nemaju niti bod

Hrvatski napadač Bruno Petković postigao je svoj prvi pogodak za Kocaelispor u turskom nogometnom prvenstvu, ali njegova je momčad ipak izgubila sa 1-3 na gostovanju kod Fenerbahcea u Istanbulu.

Nakon što je Škriniar u 5. minuti doveo Fenerbahce u vodstvo, Petković je u 22. minuti poravnao na 1-1 snažnim udarcem iz slobodnog udarca sa 18 metara koji je "probio" loše postavljeni živi zid. Snimku pogotka možete pogledati OVDJE. Ipak, u nastavku su Brown u 51. i Talisca u 66. minuti osigurali Fenerbahceu prvu prvenstvenu pobjedu u sezoni.

Petković je odigrao čitav susret za Kocaelispor koji je i nakon tri kola ostao bez bodova, dok je Dominik Livaković ostao na klupi Fenerbahcea koji je osvojio četiri boda iz dva nastupa uz jednu odgođenu utakmicu.