Perković ima sjajne vijesti za navijače Dinama. Novosti o Petkoviću će sve razveseliti

Da je netko prije samo mjesec-dva ponudio Dinamu da bude na drugome mjestu, sa samo bodom manje od vodeće Rijeke, zacijelo bi to plavi objeručke prihvatili s obzirom na to da su imali veliki bodovni zaostatak, a u zadnje tri utakmice u prvenstvu imaju priliku na kraju i osvojiti naslov prvaka, doduše, u te tri utakmice zacijelo će morati uzeti svih devet bodova i nadati se da će Rijeka do kraja sezone prokockati dva boda.

Nemamo najbolja iskustva

No u Dinamu se prvo moraju baviti sobom, osvojiti te bodove protiv Slaven Belupa, Lokomotive i Varaždina u te tri maksimirske utakmice. A prvi na redu je neugodni Slaven Belupo, koji je ove sezone u Koprivnici slavio s 4:1, pa u Maksimiru uzeo bod (1:1), a plavi su uspjeli zaliječiti rane 1:0 pobjedom u njihovu posljednjem srazu na koprivničkom stadionu.

– To je izuzetno bitna utakmica, teška i zahtjevna. S njima nemamo najbolja iskustva, cijelu sezonu igraju odlično, u borbi su za mjesto koje vodi u Europu i finalu kupa. U gostima igraju posebno dobro, nisu još izgubili utakmicu ove godine, imaju naš najveći respekt. Pripremili smo se dobro i vjerujem da ćemo odigrati na radost naših navijača – kazao je pred današnji susret trener Dinama Sandro Perković.

Plavi će dosta toga mijenjati u odnosu na momčad koja je igrala u Splitu i s 3:1 slavila nad Hajdukom te se najozbiljnije vratila u tu borbu za naslov prvaka. Naime, Perković nema na raspolaganju Theophilea i Pierre-Gabriela zbog kartona te Torrentea, koji se teško ozlijedio, a već dulje su ozlijeđeni Perić, Bočkaj, Ademi i Pavić. Sigurno je da će morati mijenjati zadnju liniju. No dobra vijest je da je Bruno Petković odigrao 45 minuta u Splitu i pokazao koliko je važan za maksimirsku momčad.

– Petković trenira normalno, izgleda sve bolje i bolje. Vidjelo se i u Splitu koliko nam znači, a o njegovim igračkim kvalitetama glupo je i pričati. Naravno da je kandidat i za udarni sastav – najavio je Sandro Perković.

Neće previše rotirati

Dinamo može sam nagađati s kakvim će sastavom istrčati Slaven Belupo. Naime, sljedećeg tjedna Koprivničani igraju prvu utakmicu finala s Rijekom i možda će zbog toga njihov trener Kovačević malo rotirati momčad.

– Ne znam kakva je njegova ideja. Pripremali smo se na njih po onome kako su igrali u zadnje vrijeme, ali ako bude i rotacija, imaju širok kadar. Posebno su neugodni u gostima, morat ćemo biti na visini zadatka – dodao je Perković.

No ne vjerujemo da će Kovačević puno eksperimentirati, njegovoj momčadi baš bi pred kup susret jako dobro došao pravi rezultat iz današnje (19.45 sati) utakmice s Dinamom.