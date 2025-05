Ikona HNL-a brutalno iskrena o propadanju Hajduka i Gattusu: 'Potonuli su, vlak za naslov je prošao!'

S Krunoslavom Rendulićem, ikonom hrvatskog ligaškog nogometa, porazgovarao sam o nekim najvažnijim detaljima Hajdukova projekta, koji je i dalje u velikoj krizi.

Je li se Hajduk oprostio od utrke za naslov ili još ima nade?

– Pa mislim da jest. S obzirom na sve šanse koje su propustili i da su zadnjih pet utakmica osvojili dva boda, za njih je prošao vlak... – počeo je Rendulić.

I tako već dvadeset godina?

– Nažalost, da. Zvuči nevjerojatno ta činjenica. To je predugo razdoblje. Sljedeća sezona nova je prilika.

Što je najveći Hajdukov nedostatak?

– Kvalitetu su pokazali na mahove. To nije dovoljno. Mora postojati kontinuitet, a nisu iskoristili Dinamove slabosti, kojih je ove sezone bilo kao u priči. Ni Hajduk, a ni Rijeka. Imali su priliku odvojiti se, a nisu uspjeli.

Važna je promocija mladih

U čemu se najviše pogriješilo u pripremi sezone?

– Prvi je problem što nisu doveli ciljana pojačanja. Imaju previše sličnih igrača u veznom redu, krila ove godine nisu donijela ništa, sve su ispromašivali. Imaju puno mladih igrača koji nisu pokazali stabilnu formu jer im nedostaje zrelosti. Bilo je promašaja i u klupskoj politici. Pritom mislim na afirmaciju nekolicine mladih igrača koji imaju potencijal. Lani su naznačili kvalitetu, a nisu se potvrdili ove sezone. To je veliki problem. Pritom, naravno, mislim na Pukštasa i Sigura, koji nisu stagnirali, već su nazadovali.

Svojim stavom i građenjem autoriteta svemu tome pridonio je i Gennaro Gattuso. Je li se klupska uprava trebala postaviti drukčije, zaštititi svoj proizvod od kojeg klub živi?

– Kada dovodite trenera, morate znati tko je on, a u klubu to očito nisu znali. Ne govorim o tome je li Gattuso dobar ili ne, no njegova orijentacija očito nije promocija igrača, već rezultat. A Hajduk, uz rezultat, mora raditi na promociji mladih igrača jer od toga živi. Naravno, to nije lako. Nekada se takve stvari rade na silu, a ovdje to nije bilo potrebno. Ne kažem da su ti igrači trebali imati neograničen kredit, no trebali su jednostavno imati malo drukčiji status i više igrati. Trebalo im je pomoći da naprave iskorak. Sada, kad podvučete crtu, nema trofeja, mladi igrači nisu ispromovirani, klub je u dugu... Gdje si bio, nigdje, što si radio, ništa – kaže Rendulić.

Gledano iz drukčijeg kuta, Hajduk je dugoročno u problemu. Oko kluba ne postoji osoba koja ima znanje i autoritet promijeniti stvari, a kao da ne razumiju da je neophodan proces izlječenja od nekoliko godina.

– Tko god dođe na čelo kluba, sada će biti u problemu. Vjerujem da u Splitu ima sposobnih ljudi, ne neophodno Splićana, već ljudi koji dišu za Hajduk i mogu pomoći. Slažem se da to nisu problemi koji se mogu riješiti lagano. Hajduku je uistinu potreban proces od nekoliko godina. Ne rezom i jednim manevrom jer četiri-pet godina potrebno je za zdrave temelje.

Rendulić je istaknuo još jedan važan detalj.

– Jako veliki problem je omladinska škola. Po svemu sudeći, trenutačno ne postoji neki mladi igrač iz škole kojeg oni mogu ispromovirati i sutra prodati.

Napravljen je veliki gaf između škole i prve momčadi?

– Ogroman. Stranci koje su dovodili nisu opravdali očekivanja. Neki su igrali solidno, a neki ispod svake razine. Ali što će vam solidan stranac? Pa onda ću gledati svog Pukštasa, Sigura ili nekog iz vlastitog pogona. Ista stvar odnosi se na Dinamo.

To je tako logična stvar. Je li onda problem u nekim sitnim interesima?

– To su krive procjene. Puno je lakše istrpjeti dvojicu mladih u Hajduku nego u Gorici ili Belupu. Siguran sam da rezultat ne bi patio. Jer, ako završiš drugi ili treći, onda je to bolje sa svojim igračima. I još važnije, potrošit ćeš manje novca.

Hajduku bi dodatni impuls mogle dati i bivše legende kojih već godinama nema oko kluba i ne sudjeluju ni u kakvim procesima, makar deklarativno.

Stranci su bezveze

– Ideje sa sportskim direktorom strancem su mi bezvezne. On dođe u sredinu u kojoj ne poznaje principe. Treba mu šest mjeseci da pohvata konce. Za šest mjeseci u nogometu je prošla baka s kolačima. Recite mi kada je u Hajduk došao ovaj novi sportski direktor? Prije osam mjeseci, čini mi se. Što je napravio u tom razdoblju? Pa nitko ne zna ni kako čovjek izgleda. Hajduk je kroz povijest uvijek najbolje funkcionirao kada je baza cijele priče bila na domaćim igračima. Zadnji naslov osvojili su s Ivicom Šurjakom kao sportskim direktorom. Pa osim njega imate Vulića ili Katalinića. Uvijek se mogu uključiti u nekoj savjetničkoj ulozi. Ovako, imam osjećaj da su svi rastjerani. To bi bilo opravdano da vidiš bilo kakav napredak, kojeg nema. Postavlja se pitanje čemu toliki trošak i izdaci.

Zaista, nemoguće je da u 20 godina ne možeš stvoriti momčad dovoljno dobru za iskorak. Hrvatski nogomet ne može si priuštiti da Hajdukova kriza potraje još nekoliko godina?

– Sigurno da ne može. U tome je i poanta. Ako Istra u BiH može pronaći Valinčića ili Rozića, nije mi jasno kako Hajduk to nije u stanju. U užem okruženju ima toliko talentirane djece, pa kako ne može u dvije godine isplivati neki igrač!? Treba imati malo više vjere u tu djecu – zaključio je Rendulić.