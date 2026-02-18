Naši Portali
IZBACILI IH TALIJANI

Pavić i Arevalo zaustavljeni u četvrtfinalu Dohe

Madrid: Treći meč polufinala Davisovog kupa, Nikola Mektić i Mate Pavić - Filip Krajinović i Novak Đoković
Sanjin Strukić /PIXSELL
VL
Autor
Hina
18.02.2026.
u 15:00

Bolji od njih su nakon sat i 38 minuta igre sa 7-6 (2), 3-6, 10-7 bili Talijani Simone Bolleli i Andrea Vavassori.

Hrvatski tenisač Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo poraženi su u srijedu u četvrtfinalu teniskog turnira u Dohi.

Bolji od njih su nakon sat i 38 minuta igre sa 7-6 (2), 3-6, 10-7 bili Talijani Simone Bolleli i Andrea Vavassori. Prvi set je odlučen u tie breaku nakon što je svaki par jednom izgubio servis. U drugom setu su Pavić i Arevalo oduzeli servis suparnicima za 5-3 nakon čega su servirali za izjednačenje u setovima 1-1.

Treći set koji je odlučio pobjednika pripao je Talijanima.
Ključne riječi
tenis Mate Pavić

