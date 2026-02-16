Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 201
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DANAS NIJE IŠLO

Petra Marčinko poražena na startu turnira u Dubaiju

Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
16.02.2026.
u 19:08

Okršaj 20-godišnje hrvatske tenisačice, trenutačno 69. igračice svijeta i sedam godina starije Rumunjke, 39. na svijetu, trajao je tek nešto više od sat vremena

Mlada hrvatska tenisačica Petra Marčinko poražena je u susretu 1. kola WTA turnira u Dubaiju od Rumunjke Jaqueline Cristian sa 1-6, 1-6. Okršaj 20-godišnje hrvatske tenisačice, trenutačno 69. igračice svijeta i sedam godina starije Rumunjke, 39. na svijetu, trajao je tek nešto više od sat vremena. Cristian je u prvom setu povela 3-0, Marčinko je potom osvojila prvi gem, da bi rumunjska tenisačica još jednom spojila tri gema za 6-1. U drugom setu gledali smo istu sliku, 3-0, pa 3-1, te nova tri gema u nizu za Cristian.

Bio je to njihov prvi međusobni susret, a Rumunjki sada slijedi ogled protiv njemačke tenisačice Elle Seidel koja je pobijedila Španjolku Cristinu Bucsu sa 6-1, 6-4.

U ranije odigranom susretu Antonija Ružić je pobijedila Britanku Emu Raducanu sa 6-1, 5-7, 6-2. Ružić (WTA-67) je do jedne od najvećih pobjeda u karijeri stigla za dva sata i 20 minuta igre. Antonija je imala puno sreće i prije meča jer je, nakon poraza u kvalifikacijama, upala u glavni turnir kao "lucky loser". 

U 2. kolu Ružić čeka Ruskinja Anastasija Zaharova, 104. igračica svijeta.
Ključne riječi
tenis Petra Marčinko

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!