VELIKI USPJEH

Antonia Ružić ušla u četvrtfinale Dubaija! Ribakina joj predala meč...

WTA 1000 - Dubai Championships
RULA ROUHANA/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
18.02.2026.
u 14:01

Ružić će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednice susreta između Švicarke Belinde Benčič i Ukrajinke Eline Svitoline

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić plasirala se u četvrtfinale WTA 1000 turnira u Dubaiju nakon što joj je prva nositeljica, Kazahstanka Jelena Ribakina predala meč 3. kola početkom trećeg seta kod vodstva Ružić 5-7, 6-4, 1-0. Nakon što je izgubila gem na svom početnom udarcu u prvom gemu treće dionice Ribakina je pozvala medicinsku ekipu, objasnila kako osjeća slabost te je nakon kraćih konzultacija odlučila predati dvoboj.

Do tog je trenutka Ružić igrala vrlo ravnopravan dvoboj s osvajačicom ovogodišnjeg Australian Opena. U prvom je setu naša najbolja igračica dva puta imala "break" prednosti, ali Ribakina se odličnim reternima vraćala u rezultatsku ravnotežu. Kod rezultata 4-4 Ružić je propustila četiri prilike za novi "break" koje nije iskoristila, da bi kod zaostatka 5-6 vrlo loše odservirala u gemu za ostanak u pvom setu te ga izgubila bez osvojenog poena.

Drugi je set protekao s mnogo manje preokreta, Ružić je jedini "break" napravila za prednost 2-1, a onda mirno držala svoj servis. Kada je Ružić stigla do prednosti i u trećem setu Ribakina je odlučila predati susret.

Ružić će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednice susreta između Švicarke Belinde Benčič i Ukrajinke Eline Svitoline.
