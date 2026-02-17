Naši Portali
U DUBAIJU

Antonia Ružić prvi put u karijeri prošla u treće kolo WTA turnira

Antonia Ružić
Danijel Lijović
VL
Autor
Hina
17.02.2026.
u 15:25

U susretu dvije "sretne gubitnice" Ružić je pokazala mnogo bolju igru tijekom najvećeg dijela dvoboja i zasluženo po prvi put u karijeri stigla do 3. kola na nekom WTA 1000 turniru.

Trenutačno najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić plasirala se u 3. kolo WTA 1000 turnira u Dubaiju svladavši u susretu 2. kola Anastaziju Zaharovu sa 6-1, 6-7 (2), 6-1.

Ružić je odlično krenula u susret, povela sa 3-0, napravila još jedan "break" za 5-1 i riješila prvi set u svoju korist sa 6-1.

Drugi je set protekao u boljoj igri Zaharove koja je imala "break" prednosti , Ružić je vratila rezultatsku ravnotežu da bi kod zaostatka 3-4 uz veliku dozu sreće spasila 15-40 pa je o pobjednici tog seta odlučivao "tie-break". Zaharova je odlično otvorila odlučujuću igru, povela 5-0 i odvela dvoboj u treći set.

Kao i u ponedjeljak protiv Raducanu, Ružić je nakon tijesno izgubljenog drugog seta podigla razinu igre u trećem setu. Povela je sa 5-0, a nakon što je Zaharova obranila svoj servis-gem kako bi se maknula s nule, Ružić je sigurno na svom početnom udarcu okončala susret.

Ružić će u 3. kolu igrati protiv pobjednice susreta između prve nositeljice Kazahstanke Jelene Ribakine i Australke Kimberly Birrell.
tenis Antonia Ružić

VE
veljača
15:31 17.02.2026.

Bravo! Hrabro naprijed!

