Ruskinja inzistirala da na svečanom otvaranju Igara nosi tablu s imenom 'Ukrajina'

Na stadionu San Siro u Milanu, dok su oči svijeta bile uprte u svečano otvaranje Zimskih olimpijskih igara, dogodio se trenutak nabijen tihom, ali snažnom simbolikom. Dok je pet ukrajinskih sportaša stupalo pred publiku, predvodila ih je volonterka odjevena u dugačku, srebrnu jaknu s kapuljačom, a lice joj je bilo skriveno iza tamnih naočala, baš kao i svim ostalim nositeljima tabli s imenima 92 nacije. U njezinim je rukama svijetlila tabla s natpisom Ukrajina, a stadionom se prolomio gromoglasan pljesak. U tom trenutku nitko nije znao da je žena koja ju nosi Ruskinja. Ta žena je Anastasia Kučerova, arhitektica koja već četrnaest godina živi i radi u Milanu, svoj je identitet i priču otkrila prvo svojim pratiteljima na Instagramu, a zatim i u intervjuu za Associated Press. Iako je raspored volontera po državama isprva trebao biti nasumičan, koreograf je kasnije dopustio da izraze svoje želje. Anastasia nije dvojila ni trenutka, svjesno je odabrala Ukrajinu.

Kada hodate pored tih ljudi, shvaćate da imaju svako ljudsko pravo osjećati mržnju prema bilo kojem Rusu. Ipak, mislim da je važno učiniti čak i malu akciju kako bi im se pokazalo da možda ne razmišljaju svi na isti način - rekla je.

Svoju je ulogu otkrila javnosti na drugu godišnjicu smrti ruskog oporbenog čelnika Alekseja Navaljnog, dodatno naglašavajući svoj čin otpora.

Susret s ukrajinskim sportašima bio je posebno dirljiv. Iako nitko nije znao njezino podrijetlo, sportaši su je, kako kaže, odmah prepoznali kao Ruskinju i obratili joj se na ruskom jeziku. Za nju je to bio znak "duboke povezanosti" između dva naroda, one koja bi "očito mogla opstati da nije rata". Delegaciju je predvodila Jelizaveta Sidorko, brza klizačica, a među sportašima je bio i umjetnički klizač Kirilo Marsak. Očevi oboje sportaša bore se na prvoj crti bojišnice u ratu koji se približava svojoj četvrtoj godišnjici.

- Ne postoji doslovno nijedna riječ koju možete reći, a koja bi mogla poništiti štetu koju su ti ljudi već pretrpjeli, i nema riječi koja se može približiti oprostu - rekla je Kučerova.

Trenutak prije izlaska na stadion, okrenula se prema skeptičnim licima ukrajinskih sportaša i, ne znajući što drugo reći, poručila im:

- Cijeli stadion će vam prirediti ovacije.

Kada su se njezine riječi obistinile i kada je stadion eruptirao u znak podrške, osjetila je kao da cijeli svijet "priznaje njihovu neovisnost, njihovu volju za slobodom i njihovu hrabrost što su uopće stigli do Olimpijskih igara". Priznala je da je tada, skrivena iza tamnih naočala, tiho plakala.

Anastasia Kučerova diplomirala je na Moskovskom sveučilištu za umjetnost i industriju, a 2012. godine preselila se u Milano kako bi završila magisterij dizajna interijera. U Italiji je izgradila uspješnu karijeru, suosnovala je arhitektonski studio "Studio Ro.K", surađivala s renomiranim arhitektom Stefanom Boerijem, a od 2023. radi i kao asistentica na prestižnom Politehničkom sveučilištu u Milanu.