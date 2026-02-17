Ružić i Marčinko bez šanse na startu turnira parova

Hrvatska ženska teniska kombinacija Petra Marčinko i Antonia Ružić nije se dugo zadržala na WTA 1000 turniru parova u Dubaiju, okončala je svoj put u prvom kolu.

Bolje su od 20-godišnje Marčinko i 23-godišnje Ružić bile gotovo dvostruko starije 37-godišnja Njemica Laura Siegemund i 41-godišnja ruska tenisačica Vera Zvonarjeva sa 6-3, 6-1. Meč je trajao 57 minuta.

Mlade hrvatske tenisačice držale su se uz bok uglednim suparnicama do 2-3 u prvom setu. Nakon toga, pa do kraja meča, uglavnom su statirale te su osvojile dva gema za oproštaj od turnira parova.

Zato u pojedinačnom dijelu turnira Antonia Ružić igra odlično. Nakon pobjeda protiv Britanke Emme Raducanu i Ruskinje Anastasije Zaharove izborila je nastup u osmini finala gdje će igrati protiv Kazahstanke Jelene Ribakine, prve nositeljice u Dubaiju i nedavne pobjednice Australian Opena.