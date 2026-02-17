Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 201
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
WTA DUBAI

Ružić i Marčinko bez šanse na startu turnira parova

WTA 1000 - Dubai Championships
AMR ALFIKY/REUTERS
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
17.02.2026.
u 18:40

Bolje su od 20-godišnje Marčinko i 23-godišnje Ružić bile gotovo dvostruko starije 37-godišnja Njemica Laura Siegemund i 41-godišnja ruska tenisačica Vera Zvonarjeva sa 6-3, 6-1. Meč je trajao 57 minuta

Hrvatska ženska teniska kombinacija Petra Marčinko i Antonia Ružić nije se dugo zadržala na WTA 1000 turniru parova u Dubaiju, okončala je svoj put u prvom kolu.

Bolje su od 20-godišnje Marčinko i 23-godišnje Ružić bile gotovo dvostruko starije 37-godišnja Njemica Laura Siegemund i 41-godišnja ruska tenisačica Vera Zvonarjeva sa 6-3, 6-1. Meč je trajao 57 minuta.

Mlade hrvatske tenisačice držale su se uz bok uglednim suparnicama do 2-3 u prvom setu. Nakon toga, pa do kraja meča, uglavnom su statirale te su osvojile dva gema za oproštaj od turnira parova.

Zato u pojedinačnom dijelu turnira Antonia Ružić igra odlično. Nakon pobjeda protiv Britanke Emme Raducanu i Ruskinje Anastasije Zaharove izborila je nastup u osmini finala gdje će igrati protiv Kazahstanke Jelene Ribakine, prve nositeljice u Dubaiju i nedavne pobjednice Australian Opena.
Ključne riječi
tenis Petra Marčinko Antonia Ružić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!