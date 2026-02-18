Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ATP Delray Beach

Marin Čilić zaustavljen u prvom kolu nakon dva tie-breaka

Osijek: Drugi dan Davis Cupa, Marin Čilić - Corentin Moutet
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Hina
18.02.2026.
u 07:22

U posljednja dva meča koja je igrao Čilić je u oba slučaja gubio s 0-2 u setovima i to nakon četiri tie-breaka. Prošlog tjedna je Čilić, 43. tenisač na svijetu, poražen u polufinalu Dallasa od Taylora Fritza sa 6-7, 6-7.

Marin Čilić, 37-godišnji hrvatski tenisač,  poražen je u prvom kolu ATP 250 turnira u Delray Beachu, bolji je od njega bio sedmi nositelj Amerikanac Brandon Nakashima sa 7-6(4), 7-6(5).

U posljednja dva meča koja je igrao Čilić je u oba slučaja gubio s 0-2 u setovima i to nakon četiri tie-breaka. Prošlog tjedna je Čilić, 43. tenisač na svijetu, poražen u polufinalu Dallasa od Taylora Fritza sa 6-7, 6-7.

U prvom setu niti jedan tenisač nije imao break priliku pa je odluka pala u tie-breaku kojeg je 24-godišnji američki tenisač otvorio s 3-0 te je tu startnu prednost čuvao do kraja i 1-0 u setovima.

Tek nešto drugačija bila je druga dionica. Svaki je tenisač imao po jednu neiskorištenu break šansu do 6-5 kada je Čilić servirao za novi tie-break. Imao je tada Nakashima meč-loptu, ali uspio se iz tih neugodnosti izvući hrvatski tenisač i izboriti novi tie-break. U njemu je opet bolji bio Amerikanac, 29. igrač s ATP ljestvice, koji je kod 3-2 osvojio dva poena na Čilićev servis. Pobjegao je na 5-2 što je hrvatskom tenisaču do kraja ostalo neuhvatljivo.

Meč je trajao dva sata i 12 minuta.

ATP Delray Beach, 1. kolo:

Brandon Nakashima (SAD/7) - Marin Čilić (Hrv) 7-6(4), 7-6(5)
Ključne riječi
Teni Marin Čilić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!