NOVA POBJEDA

Antonia Ružić nastavlja s uspjesima, prošla je u 2. kolo u Dubaiju

WTA 1000 - Dubai Championships
AMR ALFIKY/REUTERS
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
16.02.2026.
u 17:37

U 2. kolu Ružić čeka Ruskinja Anastasija Zaharova, 104. igračica svijeta

Najbolja hrvatska tenisačica Antonija Ružić probila se u 2. kolo WTA turnira u Dubaiju pobjedom nad Britankom Emom Raducanu s 6-1, 5-7, 6-2 za dva sata i 20 minuta igre. 

Ružić (WTA-67) je stigla do jedne od najvećih pobjeda u karijeri pobjedom nad 25. tenisačicom svijeta i pobjednicu US Opena 2021. godine. Antonija je imala puno sreće i prije meča jer je, nakon poraza u kvalifikacijama, upala u glavni turnir kao "lucky loser". 

Međimurka je odlično odigrala meč, u kojem je imala 10-as-servisa, a čak šest puta je oduzimala servis Raducanu. Mogla ga i ranije do pobjede jer je u drugom setu vodila s 5-3, a onda izgubila četiri gema u nizu. 

U 2. kolu Ružić čeka Ruskinja Anastasija Zaharova, 104. igračica svijeta. 

U Dubaiju kasnije nastupa Petra Marčinko, koja je također ušla u glavni turnir kao "lucky loser". 
Ključne riječi
WTA Dubai Antonia Ružić

