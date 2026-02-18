Emotivan istup Zrinke Ljutić, nije krila nezadovoljstvo: 'Ne znam što mi se dogodilo...'

Nade u dobar plasman hrvatskih skijašica ugasile su se u drugoj vožnji olimpijskog slaloma na stazi Tofane. Nakon što je prvu vožnju završila na obećavajućem 16. mjestu, Zrinka Ljutić je u drugom laufu na sredini staze napravila veliku pogrešku, zamalo izletjela i jedva se uspjela vratiti. Iako je stigla do cilja, ogroman zaostatak od 4.89 sekundi gurnuo ju je na konačno 26. mjesto. Sličnu sudbinu doživjela je i Leona Popović, koja je nakon 21. mjesta u prvoj vožnji krenula na sve ili ništa, no agresivan pristup koštao ju je izlijetanja kod predzadnjih vrata.

Odmah nakon utrke, iz Zrinke Ljutić provalile su emocije i nevjerica. U izjavi za HTV, vidno potresena, jedva je pronalazila riječi. "Ne znam što mi se dogodilo, neki blackout, zakasnila sam na vrata. Tako se brzo sve dogodilo, nemam pojma što je bilo", priznala je. Četiri godine nakon što je kao osamnaestogodišnjakinja nosila zastavu u Pekingu, u Cortinu je stigla kao pobjednica Svjetskog kupa i braniteljica malog Kristalnog globusa, no olimpijska pozornica ponovno se pokazala kao najteži mogući ispit.

Taj trenutak dekoncentracije bio je bolan odraz cijele sezone koja je za Ljutić bila puna uspona i padova. Nakon lanjske dominacije, u tekućoj sezoni borila se s formom i prije ZOI upisala čak pet odustajanja u Svjetskom kupu. "Ovo je jedan od najrealnijih ishoda. Trebat će mi dosta vremena da se vratim tamo gdje sam bila... Htjela sam doći ovdje u najboljoj mogućoj formi. Definitivno sam to fulala skroz. Ali sad imam još četiri godine za pripremu", realno je zaključila.

Za razliku od shrvane Ljutić, Leona Popović, kojoj su ovo bile treće Olimpijske igre, nešto je lakše podnijela razočaranje. Iako je ostala bez plasmana, u svom je nastupu pronašla i pozitivne strane. "Nisam baš nešto puno sad razočarana, probala sam dati sve od sebe. Bilo je dobrih zavoja i dobrih segmenata i probat ću to uzeti sa sobom u ovaj kraj sezone", poručila je iskusna Popović, koja se tijekom sezone vraćala u ritam nakon teške ozljede koljena.

Dok su se hrvatske skijašice suočavale s neuspjehom, na vrhu se odvijala potpuno drugačija priča. Amerikanka Mikaela Shiffrin još je jednom potvrdila status kraljice i s nevjerojatnom dominacijom osvojila zlatnu medalju, ostavivši drugoplasiranu Švicarku Camille Rast za sekundu i pol. Hrvatski nastup u slalomu zaokružila je mlada Pia Vučinić, koja nažalost nije završila prvu vožnju.