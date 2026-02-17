Naši Portali
Poslušaj
Tenis

Pavić i Arevalo izborili četvrtfinale

Varaždin: Davis cup, parovi, Mate Pavi? i Nikola Mekti? - August Holmgren i Johannes Ingildsen
Slavko Midzor/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
17.02.2026.
u 15:35

Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo ovog su tjedna 2. nositelji ATP turnira iz Serije 500 u Dohi

Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo ovog su tjedna 2. nositelji ATP turnira iz Serije 500 u Dohi (Katar), njih su dvojica su prošli u četvrtfinale nakon uspjeha protiv češke kombinacije Petr Nouza/Patrik Rikl – 7:6(5), 7:6(6).

Sljedeći suparnici bit će im pobjednici meča Bolelli/Vavassori – Pavlasek/Smith.
Ključne riječi
ATP Katar doha Mate Pavić tenis

