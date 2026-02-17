Pavić i Arevalo izborili četvrtfinale

Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo ovog su tjedna 2. nositelji ATP turnira iz Serije 500 u Dohi (Katar), njih su dvojica su prošli u četvrtfinale nakon uspjeha protiv češke kombinacije Petr Nouza/Patrik Rikl – 7:6(5), 7:6(6).
Sljedeći suparnici bit će im pobjednici meča Bolelli/Vavassori – Pavlasek/Smith.
