Pavić i Arevalo izborili četvrtfinale

'Ja sam Grk..'

Đoković otpilio Vučića i njegov režim, poručio nešto što se neće svidjeti Srbima

Teško će se srpska teniska legenda upustiti u rat s režimom, a odluka u preseljenju u Grčku sve govori! Tamo želi ostati,. a njegovi novi domaćini na najvišim političkim razinama hvale se svojim novim gostom koji će ostati u Ateni