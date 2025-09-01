Ovog ima samo u Hrvatskoj. Bizaran podatak sve govori o slabosti HNL-a

Ove jeseni čak 108 klubova iz 39 različitih liga nastupit će u tri Uefina klupska natjecanja, a među njima će biti i dva hrvatska predstavnika: Dinamo u Europskoj ligi i Rijeka u Konferencijskoj ligi.

Hrvatska se tako našla među 23 zemlje koje će imati barem dva kluba u Europi, no pritom je HNL jedinstven jer ni u jednoj drugoj ligi prvak neće igrati u slabijem natjecanju od suparnika iz domaćeg prvenstva.

Do ovakve situacije dovela je Rijeka, koja je dva puta ispala u kvalifikacijama, najprije iz Lige prvaka protiv Ludogoreca, a zatim iz Europske lige nakon poraza od PAOK-a, pa će jesensku europsku avanturu nastaviti u Konferencijskoj ligi.

Dinamo je, pak, zahvaljujući koeficijentu koji je gradio posljednjih pet godina, izravno osigurao mjesto u Europskoj ligi. Bilo bi ljepše, poput Škota, imati oba kluba u Europskoj ligi, ali sada ostaje nada da bi Rijeka u Konferencijskoj mogla odigrati sezonu za pamćenje.