Formula 1 uvodi skandalozna pravila, Verstappen zbog svega razmišlja i o mirovini!

Nova era Formule 1 za 2026. godinu već je na testiranjima izazvala ozbiljne podjele među vozačima. Iako se službeno govori o "tehnološkom napretku" i "održivosti", reakcije vozača, posebno od trojice bivših svjetskih prvaka, sugeriraju da je riječ o puno dubljoj promjeni filozofije utrkivanja.

Kalkuliranje, a ne utrkivanje

Najveća promjena je u pogonskoj jedinici. Novi motori zadržavaju V6 turbo arhitekturu, ali električni dio sada čini gotovo 50% ukupne snage. Ukinut je MGU-H, a energija se gotovo u potpunosti prikuplja putem MGU-K sustava – kroz kočenje i pogonski sklop. To znači da je upravljanje baterijom postalo ključno. Vozači više ne mogu voziti konstantno "na maksimumu", jer trošenje električne energije mora biti balansirano s njezinom štednjom. Ako isprazne bateriju prerano, gube snagu na ravnicama. Ako previše štede, gube vrijeme u krugu.

Druga velika promjena je način na koji se energija prikuplja. Da bi povećali regeneraciju, vozači su prisiljeni koristiti niže stupnjeve prijenosa i agresivnije usporavati. To je dovelo do pojave situacija u kojima pri zavoju odmah smanjuju i po dvije brzine odjednom. Ulazi se u zavoje u 1. ili 2. brzini, i to ne radi optimalnog izlaza, nego radi povećane štednje baterije. Drugim riječima, mjenjač se koristi kao alat za punjenje baterije, a ne isključivo za performanse. Treća promjena je filozofska: vožnja s tehnikom naglog usporavanja postaje sastavni dio čak i kvalifikacijskog kruga. Umjesto napada na limit, vozači često moraju ranije pustiti gas kako bi optimizirali energetski ciklus.

Testiranja održana proteklog tjedna u Bahreinu potvrdila su strahove mnogih vozača. Vidjeli smo bolide koji na ravnicama mijenjaju brzine kako bi regenerirali energiju, čak i kada to izgleda kontraintuitivno iz perspektive čiste brzine. Analize podataka pokazuju da je tempo u velikoj mjeri određen energetskim budžetom, a ne samo mehaničkim prianjanjem ili aerodinamikom.

Posebno je glasno reagirao četverostruki svjetski prvak Max Verstappen iz Red Bulla, koji je bolide opisao kao "antiutrkivanje" i usporedio ih s "Formulom E (nap. a. potpuno električni ogranak Formule 1) na steroidima". Njegova poanta nije bila samo brzina, nego osjećaj. Prema njegovim riječima, vožnja više nije prirodna ni instinktivna, nego stalno razmišljanje o tome koliko energije imaš i kada je smiješ koristiti. U nekoliko intervjua dao je naslutiti da mu "nije zabavno" i da će, ako u sportu nestane užitka, razmotriti budućnost, uključujući čak i mogućnost ranijeg umirovljenja.

Slično razmišlja i sedmerostruku svjetski prvak Lewis Hamilton iz Ferrarija, koji je izjavio da će "navijačima trebati diploma da shvate što se događa". Naglasio je da vozači u kvalifikacijama moraju štedjeti i puniti bateriju usred kruga, što je donedavno bilo nezamislivo. Time se briše granica između obrambene vožnje i napada na pole position.

Dvostruki svjetski prvak Fernando Alonso, danas vozač Aston Martina, upozorio je da bi nova pravila mogla stvoriti utrke u kojima se pozicije izmjenjuju isključivo zbog različitih energetskih faza, a ne zbog stvarnih pretjecanja kotač uz kotač. Drugim riječima, strategija baterije mogla bi zamijeniti borbu.

Klasična filozofija utrkivanja temelji se na jednostavnom principu: tko vozi brže i hrabrije, taj pobjeđuje. Novi pravilnik prebacuje naglasak s maksimalne izvedbe na optimalno upravljanje resursima. Vozač više nije samo natjecatelj, već menadžer energije. Organizatori, među kojima su FIA i vlasnik komercijalnih prava Liberty Media, tvrde da je riječ o nužnom koraku prema održivosti i tehnološkoj relevantnosti. No kritičari upozoravaju da prevelika kompleksnost može udaljiti publiku i frustrirati vozače.

Ako Verstappen, kao aktualni simbol generacije, otvoreno govori o nedostatku užitka i potencijalnom povlačenju, to je signal da problem nije trivijalan. U F1 povijesti najveći prvaci ostajali su jer su uživali u borbi s bolidom na granici fizike. Ako granicu zamijeni algoritam potrošnje energije, mijenja se i identitet sporta.

Potpuni ideološki zaokret

Još je, pak, rano za konačne zaključke. Testiranja su tek prvi uvid i moguće su dorade prije pune implementacije. No jasno je da 2026. donosi potpuni ideološki zaokret. Ako nova era uspije spojiti održivost i spektakl, sport će profitirati. Ako, međutim, dominaciju preuzmu kalkulacije baterije i kompromisi u vožnji, Formula 1 riskira udaljavanje od svoje suštine; čistog i sirovog utrkivanja.

Upravo zato su Verstappenove, Hamiltonove i Alonsove riječi više od pukog nezadovoljstva. One su upozorenje da tehnološki napredak ne smije poništiti temeljni duh sporta. Budućnost Formule 1 ovisit će o tome može li pronaći ravnotežu između inovacije i tradicije, to jest između inženjerske genijalnosti i instinkta vozača koji jednostavno žele – voziti najbrže što mogu.