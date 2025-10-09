Naši Portali
Na rubu

Ovo se još nikad nigdje nije dogodilo - suci poslali pismo isprike

Autor
Damir Mrvec
09.10.2025.
u 17:33

Nesvakidašnji slučaj dogodio se u susjednoj Sloveniji, nakon rukometnog derbija između Ribnice i Slovana (24:25). Utakmica je bila neizvjesna do samog kraja a odlučena je odlukom sudačkog para Pirc.

Odluka je bila na štetu domaćina jer da je odluka bila ispravna onda bi domaćin dobio sedmerac za potencijalno osvajanje barem jednog boda.

Rekao bi netko, ništa novoga, sudačkih krivih odluka bilo je napretek u svim europskim ligama. No, ono što je uslijedilo dan nakon utakmice sigurno se nije dogodilo nikad i nigdje.

Naime, suci Matja i Marko Pirc poslali su opismo isprike domaćem klubu kojeg prenosimo u cijelosti: 

Mi, dolje potpisani rukometni suci Matjaž i Marko, vašem klubu RD Riko Ribnica i svim vašim navijačima na utakmici iskreno se ispričavamo i žalimo zbog napravljene sudačke pogreške koju smo napravili na prvenstvenoj rukometnoj utakmici u Ribnici, između ekipa RD Riko Ribnica i RD LL Grosist Slovan.

U vrlo izjednačenoj i borbenoj utakmici, u 59. minuti i 57. sekundi, nakon dosuđenog sedmerca za RD Riko Ribnica odlučili smo ovu odluku provjeriti putem VAR-a. Nažalost, snimka na tabletu bila je slaba i nejasna pa smo je morali više puta pregledati.

Nakon pregleda odlučili smo da je napravljen prekršaj u napadu i zato smo sedmerac poništili. Međutim, nakon kasnijeg detaljnijeg pregleda snimke, vidjeli smo da smo napravili pogrešku.

Obrambeni igrač gostujuće ekipe nalazio se u šest metara, te smo morali dosuditi sedmerac za domaćina, RD Riko Ribnica.

Za učinjenu pogrešku Vam se još jednom iskreno ispričavamo i preuzimamo svu odgovornost i posljedice. 

