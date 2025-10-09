Filip Hrgović našao se u velikim problemima: Ovo će biti gadno razočaranje za hrvatskog boksača

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović još uvijek čeka potvrdu oko svog idućeg protivnika, no situacija se neočekivano potpuno zakomplicirala. Vjerovalo se da će upravo Filip biti taj koji će ukrstiti rukavice s Kubancem Frankom Sanchezom u IBF-ovom eliminatoru, ali dogodio se veliki preokret. Naime, meč je prihvatio Daniel Dubois, boksač za kojeg su mnogi smatrali da tu ponudu neće prihvatiti.

Dubois, koji je porazio Hrgovića, odlučio je prihvatiti izazov jer vjeruje da bi pobjedom protiv Kubanca značajno povećao svoje šanse za treći pokušaj da svlada neprikosnovenog vladara teške kategorije Oleksandra Usika. Hrgović se ponovno našao u nezgodnoj situaciji, a to znači kako je opet postao nepoželjan protivnik. Znaju borci koliko vrijedi, ali pobjeda protiv njega trenutno ne donosi puno, a može se izgubiti puno više nego dobiti.

Opcija koja Hrgoviću ostaje je čekati eventualnu ozljedu ili otkazivanje već dogovorenog meča, baš kao što je bilo kada je neočekivano uskočio u dvoboj protiv Joea Joycea kada je slavio tehničkim nokautom. Druga mogućnost je prihvatiti slabijeg protivnika ili protivnika manje reputacije, kako bi ostao u formi dok ne dogovori novu veliku borbu.