Ovaj video u dva dana na TikToku pogledalo je skoro 10 miliijuna ljudi, odmah će vam biti jasno zašto

Vratarka engleskog nogometnog velikana Chelseaja, Rebecca Spencer, posljednjih je dana postala neočekivana zvijezda društvenih mreža. Sve je započelo kada je klub na svom službenom TikTok profilu objavio naizgled rutinsku snimku s treninga vratarskog tima. U videu je u prvom planu bila upravo Spencer, koja je demonstrirala izvanredne reflekse i atraktivne obrane. Njezina vještina nije prošla nezapaženo; snimka je u nevjerojatno kratkom roku postala viralna, prikupivši više od 8,5 milijuna pregleda i preko 700.000 lajkova, pretvorivši je u internetsku senzaciju.

Reakcije publike bile su eksplozivne i raznolike. Ubrzo nakon objave, ispod videa se stvorila prava lavina komentara. Većina je bila ispunjena divljenjem i simpatičnim porukama podrške, no mnogi su korisnici otišli i korak dalje. Pojedini pratitelji su joj u šali, ali i ozbiljno, nudili brak, pozivali je na večere ili najavljivali kako će isključivo zbog nje postati strastveni navijači londonskog kluba. Njezina izvedba na treningu očito je ostavila dubok dojam koji je daleko nadišao sportske okvire, pokazavši moć društvenih mreža u stvaranju neočekivanih heroja.

Međutim, kao što to često biva s viralnom popularnošću, situacija je ubrzo izmaknula kontroli. U moru pozitivnih i duhovitih komentara počeo se pojavljivati i sve veći broj neprimjerenih i neukusnih poruka. Količina komentara postala je neodrživa, a njihov sadržaj zabrinjavajući. Uprava kluba procijenila je da je stvoreno okruženje koje bi moglo negativno utjecati na igračicu i narušiti njezin mir, ali i ugled samog kluba.

Suočen s eskalacijom situacije, Chelsea je odlučio povući drastičan, ali nužan potez. Kako bi zaštitili svoju igračicu od daljnjih neugodnosti i zaustavili bujicu neprimjerenih poruka, u potpunosti su isključili opciju komentiranja ispod viralnog videa. Ovim su činom poslali jasnu poruku da je dobrobit njihovih sportaša na prvom mjestu te da neće tolerirati bilo kakav oblik uznemiravanja, čak i ako dolazi u obliku neželjene internetske slave.