VL doznaje: Predsjednik Kustić raspustio cijelu sudačku komisiju! Evo što se trenutno događa u HNS-u

Predsjednik hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić raspustio je sudačku komisiju - cijelu! Večernji list doznao je za taj događaj koji, može se slobodno reći, nije bio neočekivan i samo se čekao kada će se dogoditi. U komisiji i dalje ostaje predsjednik, Francuz Bertrand Layec koji će i dalje obnašati funkciju čelnog čovjeka naših sudaca.

Layec u roku od sedam dana mora izabrati još dva člana tako da će ih ukupno biti troje. Također, ujutro će HNS izdati službeno priopćenje, a doznaje se da je i među smijenjenima i dugogodišnji sudac Edi Šunjić...Ovo sigurno nije ugodna situacija za naše suđenje koje je spalo na vrlo niske grane što se tiče povjerenja HNL klubova.

Često smo mogli vidjeti kako neki naš prvoligaš izlazi u javnost s priopćenjem i žalbama na arbitriranje pojedinaca, a među zadnjima je to napravio Osijek koji se požalio na suđenje Igora Pajača u Varaždinu. Također, sudačka komisija je odlučila delegirati mladog i neiskusnog Patrika Pavlešića iz Duge Rese za suđenje zahtjevnog derbija na Opus Areni između Osijeka i Hajduka koji će se odigrati u nedjelju od 18.30 sati.