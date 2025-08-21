Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 117
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
POTRES U SAVEZU

VL doznaje: Predsjednik Kustić raspustio cijelu sudačku komisiju! Evo što se trenutno događa u HNS-u

Marijan Kustić obratio se medijima nakon predstavljanja pehara koji će biti pobjedniku dovezen helikopterom
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/5
Autori: Tomislav Dasović, Stjepan Meleš
21.08.2025.
u 16:53

U komisiji i dalje ostaje predsjednik, Francuz Bertrand Layec koji će i dalje obnašati funkciju čelnog čovjeka naših sudaca.

Predsjednik hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić raspustio je sudačku komisiju - cijelu! Večernji list doznao je za taj događaj koji, može se slobodno reći, nije bio neočekivan i samo se čekao kada će se dogoditi. U komisiji i dalje ostaje predsjednik, Francuz Bertrand Layec koji će i dalje obnašati funkciju čelnog čovjeka naših sudaca.

Layec u roku od sedam dana mora izabrati još dva člana tako da će ih ukupno biti troje. Također, ujutro će HNS izdati službeno priopćenje, a doznaje se da je i među smijenjenima i dugogodišnji sudac Edi Šunjić...Ovo sigurno nije ugodna situacija za naše suđenje koje je spalo na vrlo niske grane što se tiče povjerenja HNL klubova. 

Često smo mogli vidjeti kako neki naš prvoligaš izlazi u javnost s priopćenjem i žalbama na arbitriranje pojedinaca, a među zadnjima je to napravio Osijek koji se požalio na suđenje Igora Pajača u Varaždinu. Također, sudačka komisija je odlučila delegirati mladog i neiskusnog Patrika Pavlešića iz Duge Rese za suđenje zahtjevnog derbija na Opus Areni između Osijeka i Hajduka koji će se odigrati u nedjelju od 18.30 sati. 

Ključne riječi
Marijan Kustić Bertrand Layec HNL Hrvatski nogometni savez Sudačka komisija

Komentara 1

Pogledaj Sve
NI
nitram
16:58 21.08.2025.

kustic raspustio nepodobne, a vajduk ce izabrati nove jos podobnije

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo
7
NIJE PAO U FORMI

Livaji se ovo nije dogodilo dvije godine. Jasno je zašto je u krizi, a jedna stvar zvuči posebno čudno

Narativ nakon ispadanja iz Europe protiv Dinamo Cityja sugerira da je Hajdukov ulazak u sezonu katastrofalan. S one strane koeficijenata i Europe jasno je zašto bi iznjedrili takav narativ i percepciju, no s druge strane, kad se situacija sagleda kompletno, Hajdukov ulazak u sezonu i nije toliko loš; maksimalan broj bodova u prvenstvu te ukupno pet pobjeda, jedan remi i jedan poraz iz sedam utakmica

Učitaj još