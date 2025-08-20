Kustić smjenjuje članove Komisije sudaca, ali jedna osoba je za sada sigurna

Nazire se nekoliko mogućih raspleta slučaja Dadić koji je ovoga ljeta potresao Hrvatski nogometni savez. Podsjećamo, zagrebački sudac Toni Dadić, otkriven kao navijač Hajduka, bio je vraćen na sudačku A listu bez znanja predsjednika HNS-a Marijana Kustića, što je naravno bio potez bez presedana Komisije nogometnih sudaca, pa će odgovorni za to snositi posljedice. Među njima, saznajemo, neće biti glavni tajnik HNS-a Tomislav Svetina.
Dakle, u četvrtak prijepodne moglo bi biti poprilično burno u HNS-u. Najprije, u 10 sati predsjednik HNS-a Marijan Kustić okupit će Komisiju nogometnih sudaca i tražiti pojašnjenje: kako ste mogli glasovati za ponovno uvrštenje Tonija Dadića na A listu i – zašto me nitko nije upozorio na tu anomaliju?
Kad je već spominjemo, Komisiju nogometnih sudaca HNS-a čine: Bertrand Layec (predsjednik i povjerenik za suđenje za SuperSport HNL-a) - koji će prisustvovati sastanku, članovi Vlado Svilokos, Ante Vučemilović-Šimunović, Ivica Modrić, Edi Šunjić (vjenčani kum izbornika Zlatka Dalića), Domagoj Vučkov, Lada Rojc i Draženko Kovačić, te tajnik Igor Pristovnik.
Gromoglasna šutnja
Saznajemo i kako je u predsjednikovim očima od svake odgovornosti u slučaju Dadić amnestiran čelnik Komisije Layec. Kustić smatra kako Francuz nije dovoljno dobro upućen u odnose u hrvatskom nogometu, te kako – vraćajući Dadića na listu - nije mogao objektivno procijeniti koliko je taj potez osjetljiv i kakve bi reakcije mogao izazvati. Stoga Kustić smatra kako je Layeca na to trebao upozoriti netko od članova Komisije, a oni su gromoglasno šutjeli.
Zapanjujuće je i to što se Toni Dadić ovoga puta kao kandidat za A listu pojavio u Krapinsko-zagorskoj županiji, pod pokroviteljstvom savjetnika predsjednika HNS-a Stjepana Merkaša.
I što sad? Netko će, očito je, platiti svojom funkcijom; nagađa se kako kompletna Komisija neće biti raspuštena, nego bi samo mogao biti reduciran broj njezinih članova. Dio tog scenarija je i smjena tajnika Komisije Igora Pristovnika.
Uglavnom, odmah nakon sastanka Kustića i Komisije, sastat će se Izvršni odbor HNS-a, na kojemu će se glasovati o predsjednikovim stavovima oko sudačke organizacije.
Dopisivanje s Torcidom
A 28-godišnji Toni Dadić, nedvojbeno darovit sudac, svojim gafom – dopisivanjem s (nagađa se) pripadnicima Torcide – ipak je završio svoju sudačku karijeru. Tako je iza njega ostalo deset utakmica SuperSport HNL-a, 46 u Prvoj NL, 21 u Prvoj HNL juniora, 4 u Hrvatskom kupu i sedam međunarodnih prijateljskih utakmica selekcioja mlađih dobnih kategorija. Posljednja prvoligaška utakmica koju je odsudio bila je Slaven Belupo – Osijek 3:2, odigrana 30. studenog 2024. godine.
A kakva sudbina u HNS-u čeka glavnog tajnika Tomislava Svetinu? On za sada – ostaje na funkciji, iako nije tajna kako odnos njega i Kustića nije idiličan. Naime, Marijan Kustić ne želi nikakve dodatne potrese i konfrontacije unutar zidova HNS-a uoči nadolazećih nastupa A reprezentacije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Predsjednik smatra kako Dalić i selekcija trebaju potpuni mir pripremajući se za utakmice s Farskim Otocima i Crnom Gorom, te kako ništa u ovom trenutku nije važnije od uspjeha nacionalne momčadi na putu prema SP-u.
Što se tiče Hajdukovog i Dinamovog utjecaja u HNS-u, Kustić će uvijek rado saslušati inicijative čelnika najvećih klubova, ali stava je da nitko izvan HNS-a ne može kadrovirati u savezu. Iz krugova bliskih Kustiću saznajemo kako predsjednik HNS-a nema ništa protiv da i Dinamo i Hajduk imaju svoje predstavnike u Izvršnom odboru i sudjeluju u odlučivanju o strateškim pitanjima hrvatskog nogometa, ali ne mimo procedure, nego samo - kroz županijske organizacije. A niti Hajduk, niti Dinamo u njima nemaju svoje ljude na vodećim pozicijama. U NS-u Splitsko-dalmatinskom to je još uvijek čelnik NK Dugopolje Mario Smodlaka, a u Zagrebačkom nogometnom savezu Tomislav Svetina.
Tog Dadica "navijaca" Hajduka iz Zagreba maknut sa liste sudaca. Također smijenit Kustica predsjednika Hns, inače nekad zastupnik Hdz u Saboru.