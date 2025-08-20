Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PROMJENE U HNS-U

Kustić smjenjuje članove Komisije sudaca, ali jedna osoba je za sada sigurna

Rijeka: Svečana loža tijekom finalne utakmice SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa
Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
20.08.2025.
u 19:00

Svetina za sada ostaje na funkciji. Kustić ne želi nikakve potrese u HNS-u uoči nadolazećih utakmica reprezentacije

Nazire se nekoliko mogućih raspleta slučaja Dadić koji je ovoga ljeta potresao Hrvatski nogometni savez. Podsjećamo, zagrebački sudac Toni Dadić, otkriven kao navijač Hajduka, bio je vraćen na sudačku A listu bez znanja predsjednika HNS-a Marijana Kustića, što je naravno bio potez bez presedana Komisije nogometnih sudaca, pa će odgovorni za to snositi posljedice. Među njima, saznajemo, neće biti glavni tajnik HNS-a Tomislav Svetina.

Dakle, u četvrtak prijepodne moglo bi biti poprilično burno u HNS-u. Najprije, u 10 sati predsjednik HNS-a Marijan Kustić okupit će Komisiju nogometnih sudaca i tražiti pojašnjenje: kako ste mogli glasovati za ponovno uvrštenje Tonija Dadića na A listu i – zašto me nitko nije upozorio na tu anomaliju?

Kad je već spominjemo, Komisiju nogometnih sudaca HNS-a čine: Bertrand Layec (predsjednik i povjerenik za suđenje za SuperSport HNL-a) - koji će prisustvovati sastanku, članovi Vlado Svilokos, Ante Vučemilović-Šimunović, Ivica Modrić, Edi Šunjić (vjenčani kum izbornika Zlatka Dalića), Domagoj Vučkov, Lada Rojc i Draženko Kovačić, te tajnik Igor Pristovnik.

FOTO Navijači Hajduka bakljama gađali igrače! Prizori s Poljuda zgrozili Hrvatsku
Rijeka: Svečana loža tijekom finalne utakmice SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa
1/8

Gromoglasna šutnja

Saznajemo i kako je u predsjednikovim očima od svake odgovornosti u slučaju Dadić amnestiran čelnik Komisije Layec. Kustić smatra kako Francuz nije dovoljno dobro upućen u odnose u hrvatskom nogometu, te kako – vraćajući Dadića na listu - nije mogao objektivno procijeniti koliko je taj potez osjetljiv i kakve bi reakcije mogao izazvati. Stoga Kustić smatra kako je Layeca na to trebao upozoriti netko od članova Komisije, a oni su gromoglasno šutjeli.

Zapanjujuće je i to što se Toni Dadić ovoga puta kao kandidat za A listu pojavio u Krapinsko-zagorskoj županiji, pod pokroviteljstvom savjetnika predsjednika HNS-a Stjepana Merkaša.

I što sad? Netko će, očito je, platiti svojom funkcijom; nagađa se kako kompletna Komisija neće biti raspuštena, nego bi samo mogao biti reduciran broj njezinih članova. Dio tog scenarija je i smjena tajnika Komisije Igora Pristovnika.

Uglavnom, odmah nakon sastanka Kustića i Komisije, sastat će se Izvršni odbor HNS-a, na kojemu će se glasovati o predsjednikovim stavovima oko sudačke organizacije.

Dopisivanje s Torcidom

A 28-godišnji Toni Dadić, nedvojbeno darovit sudac, svojim gafom – dopisivanjem s (nagađa se) pripadnicima Torcide – ipak je završio svoju sudačku karijeru. Tako je iza njega ostalo deset utakmica SuperSport HNL-a, 46 u Prvoj NL, 21 u Prvoj HNL juniora, 4 u Hrvatskom kupu i sedam međunarodnih prijateljskih utakmica selekcioja mlađih dobnih kategorija. Posljednja prvoligaška utakmica koju je odsudio bila je Slaven Belupo – Osijek 3:2, odigrana 30. studenog 2024. godine.

A kakva sudbina u HNS-u čeka glavnog tajnika Tomislava Svetinu? On za sada – ostaje na funkciji, iako nije tajna kako odnos njega i Kustića nije idiličan. Naime, Marijan Kustić ne želi nikakve dodatne potrese i konfrontacije unutar zidova HNS-a uoči nadolazećih nastupa A reprezentacije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Predsjednik smatra kako Dalić i selekcija trebaju potpuni mir pripremajući se za utakmice s Farskim Otocima i Crnom Gorom, te kako ništa u ovom trenutku nije važnije od uspjeha nacionalne momčadi na putu prema SP-u.

Što se tiče Hajdukovog i Dinamovog utjecaja u HNS-u, Kustić će uvijek rado saslušati inicijative čelnika najvećih klubova, ali stava je da nitko izvan HNS-a ne može kadrovirati u savezu. Iz krugova bliskih Kustiću saznajemo kako predsjednik HNS-a nema ništa protiv da i Dinamo i Hajduk imaju svoje predstavnike u Izvršnom odboru i sudjeluju u odlučivanju o strateškim pitanjima hrvatskog nogometa, ali ne mimo procedure, nego samo - kroz županijske organizacije. A niti Hajduk, niti Dinamo u njima nemaju svoje ljude na vodećim pozicijama. U NS-u Splitsko-dalmatinskom to je još uvijek čelnik NK Dugopolje Mario Smodlaka, a u Zagrebačkom nogometnom savezu Tomislav Svetina.

Đalović: Želimo ponoviti drugo poluvrijeme protiv Dinama, ovo nam mora biti nagrada za učinjeno
Ključne riječi
Marijan Kustić HNL Sudačka komisija HNS

Komentara 7

Pogledaj Sve
NO
Noštromo
20:18 20.08.2025.

Tog Dadica "navijaca" Hajduka iz Zagreba maknut sa liste sudaca. Također smijenit Kustica predsjednika Hns, inače nekad zastupnik Hdz u Saboru.

Avatar Samodesno
Samodesno
19:57 20.08.2025.

Najveće pojačanje hajduka i zato LJPV plače po medijima da mu ga žele smijeniti.

MA
MargarethTacher
20:43 20.08.2025.

svi problemi se mogu rješit odmah ako strani suci sude hajduku sve utakmice,a ako triba i Dinamu i Rijeci, al napominjem sve će se rješiti samo da strani suci sude hajdukove utakmice.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo
7
NIJE PAO U FORMI

Livaji se ovo nije dogodilo dvije godine. Jasno je zašto je u krizi, a jedna stvar zvuči posebno čudno

Narativ nakon ispadanja iz Europe protiv Dinamo Cityja sugerira da je Hajdukov ulazak u sezonu katastrofalan. S one strane koeficijenata i Europe jasno je zašto bi iznjedrili takav narativ i percepciju, no s druge strane, kad se situacija sagleda kompletno, Hajdukov ulazak u sezonu i nije toliko loš; maksimalan broj bodova u prvenstvu te ukupno pet pobjeda, jedan remi i jedan poraz iz sedam utakmica

Učitaj još