Otkriveno zašto je manekenka otišla u 26. godini, što je moglo dovesti do tragedije

Kasia Lenhardt (25), manekenka i bivša djevojka Jaromea Boatenga, pronađena je mrtva prošlog tjedna i to samo tjedan dana nakon njihova prekida.

Veza im je trajala godinu dana, a manekenka je nogometaša Bayerna optužila za prevaru dok je on, s druge strane, tvrdio da je bio natjeran biti s njom u vezi.

– Nadam se da će dobiti pomoć koja joj je potrebna. Žao mi je što je došlo do prekida, ali ovo je najbolja odluka za mene i za moju obitelj – govorio je Boateng koji je svoju bivšu djevojku optuživao da je ovisna o alkoholu.

Nažalost, nekoliko dana kasnije Lenhardt je pronađena mrtva u Berlinu. Poljakinja je iza sebe ostavila sina.

Boateng se zbog ovog nesretnog događaja hitno vratio iz Katara gdje je Bayern prošlog tjedna igrao Svjetsko klupsko prvenstvo i kasnije ga osvojio. A sada se o svemu oglasila i Melissa Howe (30).

Howe je model, a tvrdi da je bila s Boatengom dok je nogometaš bio zaručen s Lenhardt.

- Nisam iznenađena što je ovako završilo jer momci poput Jeromea rade psihički kaos za djevojke. Vole se poigravati njihovim emocijama i osjećajima. Onda dođe do takvog ludila kao što se njoj dogodilo. Bila sam šokirana kad sam čula, ali sam kasnije shvatila. Jerome se s njom igrao i eto što se na kraju dogodi kad to radite - rekla je Howe pa se osvrnula na svoj odnos s Boatengom.

- Upoznala sam ga u Londonu i odmah me proganjao na društvenim mrežama. Od mene je tražio da s njim odem na jednu zabavu i pristala sam. Želio je i da odem s njim u Njemačku, ali sam to odbila. Izlazili smo nekoliko puta, ali nismo spavali. Mislila sam da sam mu jedina, onda sam vidjela da je zaručen. A on mi je slao poruke i ponašao se kao da nema zaručnicu. Prekinula sam svaki kontakt s njim.