Bio je legenda u Lijepoj Našoj, a sada je vozač kombija: 'Nisam trebao otići iz Hrvatske'

Uvijek srdačan, uvijek otvoren, jednostavan, takav je Dumitru Mitu (45), nekadašnji igrač koji je nogometnu loptu ganjao u tri hrvatska kluba i u sva tri se kitio trofejima. Najviše je igrao u Osijeku, oko 160 natjecateljskih utakmica, u Dinamu 70-ak, a u Rijeci 14. No, kako u subotu igraju Dinamo i Osijek u kojima je ostavio najveći trag, zanimljivo je čuti kako bivši igrač tih dvaju klubova, sad iz svoje Rumunjske, gleda na taj susret koji će biti važan u utrci za naslov prvaka. Fizički je otišao iz Hrvatske, ali i dalje prati naš nogomet. Na derbi u Maksimir ne može sve i da hoće.

Radio sam i kad drugi nisu

Koronavirus poremetio je puno toga, ne samo nogomet već i život takozvanih običnih ljudi, puno toga ne radi uopće ili se radi od kuće. No, kad je u Rumunjskoj sve bilo zatvoreno, Mitu je radio.

– Moja firma nije stala jer to nije moguće, radim u tvrtki koja se brine o sigurnosti, a ja sam vozač i nije bilo pauze za mene – kaže nam Mitu koji se malo iznenadio što u Hrvatskoj još ne rade kafići i restorani.

– Ovdje sve radi, otvorili su prije desetak dana. Situacija je kod nas s koronom dosta dobra, ali to zapravo nikad ne znaš, sutra sve može biti drukčije. Ionako, znate da o svemu odlučuje politika. No sad je situacija dobra, u nekoliko gradova ima malo više zaraženih, dva-tri posto testiranih, kod mene u Aradu je samo je oko jedan posto zaraženih u odnosu na testirane.

Znamo da ste još donedavno igrali nogomet, jeste li još “unutra”?

– Ništa više, otkako je stigla korona, sve je stalo. Ma i tada je to bilo rekreativno, igrao sam u petoj ligi, za svoje prijatelje. No sad toga nema, ali se normalno igra prvoligaški nogomet kao i u Hrvatskoj, isto bez gledatelja na tribinama.

Neće ih biti ni na velikom hrvatskom derbiju Dinama i Osijeka u subotu, u sudaru dvaju klubova koji su bodovno izjednačeni na vrhu tablice, dvaju klubova u kojima je igrao Dumitru Mitu.

– Naravno da znam da se igra u subotu, sve čitam, pratim. Bit će to teška utakmica, znam kako radi Bjelica, znam kako radi Zoki Mamić, obojica će tražiti pobjedu koja će im puno značiti. No ne mogu reći tko je od njih dvojice bolji trener, nije me nijedan od njih trenirao. S Bjelicom sam se naigrao u Osijeku i znam ga kao igrača i kao čovjeka, znam što želi od nogometa, ali znam i Mamićev rad, on ima taj njemački štih, dugo je tamo igrao. Možda je u nekoj maloj prednosti Bjelica u ovom trenutku zbog onoga što je napravio u Dinamu, pa i zbog ovog što sada radi s Osijekom, čim se za vrh bori s Dinamom, jasno je da je sve dobro dosad napravio.

S obzirom na to da ste se naigrali i u Osijeku i u Dinamu, kako biste voljeli da završi taj derbi?

– Ne znam ni sam što bih volio. Gledajte, šest sam godina bio u Osijeku, dvije i pol godine u Dinamu, uz to pola godine u Rijeci i meni su svi ti klubovi dragi. U Osijeku sam bio dulje, a u Dinamu sam osvojio dva prvenstva, kup sam osvojio sa sva tri kluba i kako da onda nekoga izdvajam. Ono što želim jest da taj derbi bude dobar, da bude pravi za gledatelje pred TV ekranima kad ih već ne može biti na stadionu. I neka pobijedi tko je bolji, da ne odlučuje VAR, da se poslije ne priča o spornim situacijama. Kako su to klubovi koji su važni u mom životu i u kojima sam uživao, doista ne mogu reći čija bi me pobjeda više veselila – kaže Mitu.

Najbliži Turković i Mujčin

S kim ste bili najbliži u Osijeku, s kim u Dinamu?

– Bio sam dobar sa svim u momčadi, imam tamo i nekoliko prijatelja izvan kluba, a u samom klubu sam bio najbolji s Almirom Turkovićem s kojim se dalje često čujem, pa s Bakirom Beširovićem, pa i s Marijem Prišćem, no s njim se već duže nisam čuo, ne znam zašto, nikako nisam uspio doći do njega. U Zagrebu isto imam nekoliko prijatelja, a u klubu sam bio najbolji s Edinom Mujčinom. Za njega mogu reći da je jedini čovjek koji me uvijek razumio, što god da je bilo.

Gdje je bio ljepši život, u Osijeku ili Zagrebu?

– Svugdje u Hrvatskoj, Hrvatska je predivna zemlja i ne možeš reći ni za jedan njen dio da ti se ne sviđa. Meni je bilo predivno i u Zagrebu i Osijeku i u Rijeci. Sad vam mogu priznati, žao mi je što nisam ostao živjeti u Hrvatskoj.

Znamo da ste nekad često dolazili kad je bilo prilike.

– Uvijek sam volio doći u Hrvatsku. Zadnji put bio sam na utakmici Dinama i Manchester Cityja (prosinac 2019. godine, susret skupine Lige prvaka u kojem je City slavio s 4:1, nap. a.) – zaključio je na sjajnom hrvatskom jeziku uskoro 46-godišnji Mitu.

