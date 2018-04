Otkriven detalj iz velikog finala: Ubili smo ih kad smo zapjevali tu pjesmu

Nakon što su iznenađujuće izbacili Manchester City i Barcelonu u četvrtfinalu, sada će Liverpool i Roma u međusobnom srazu tražiti jednog putnik za plasman u finale Lige prvaka koje će se igrati 26. svibnja na Olimpijskom stadionu u Kijevu.

Liverpoolu će to biti deseto polufinale, pri čemu prvo u posljednjih deset godina, dok je Roma tek drugi put u svojoj povijesti u polufinalu elitnog natjecanja 'Starog kontinenta'.

"Redsi" su sedam puta stigli do finala i pet se puta uspeli na europski tron, dok je Roma samo jednom igrala finale i to 1984. kada je izgubila upravo od Liverpoola i to na svom Olimpicu poslije izvođenja jedanaesteraca. Sasvim sigurno ovo će polufinale oživjeti sjećanja na 1984.

- Tadašnji Liverpool je krasilo veliko zajedništvo, a to vidim i u ovoj generaciji. To može biti presudno - kazao je Ian Rush, legenda 'Redsa' i igrač koji je nastupio u spomenutom finalu.

Sjajni Velšanin, koji je za Liverpool sakupio 660 nastupa i postigao rekordnih 346 golova, otkrio jedan zgodan detalj uoči finala na Olimpicu.

- Prije početka utakmice stajali smo u hodniku pored igrača Rome i zapjevali smo pjesmu "I Don’t Know What It Is But I Love", Chrisa Rea. To ih je ubilo. To im je bila naša poruka da se ne bojimo paklene atmosfere na Olimpicu. Bilo nas je briga gdje igramo.

Rush je te sezone zabio 47 golova za Liverpool, što je i danas klupski rekord. Međutim, Mohamed Salah je stigao do brojke od 41 pogotka i nakon 34 godine Rushov rekord je ugrožen.

- Ponosan sam na rekord, no ovo što radi Mo je čudo. Nadam se da će moj rekord srušiti golom u finalu Lige prvaka - dodao je Rush koji je kraće vrijeme proveo i u Juventusu.

Za Romu je tada igrao Carlo Ancelotti, ali je propustio finale zbog ozljede bedrenog mišića.

- Uvijek se rastužim kada se sjetim te utakmice. Nisam igrao zbog ozljede, a još smo izgubili. Znao sam da ćemo dobiti priliku za uzvrat, a ona je sada stigla - kazao je Ancelotti koji je za Romu igrao od 1979. do 1987.

- Neće biti lako, ali Roma igra sjajno i može otići do kraja - poručio je legendarni talijanski stručnjak.

Liverpool i Roma su do sada igrali pet puta. 'Redsi' su slavili dva puta, Roma jednom, a dva susreta su završila bez pobjednika.

- Ako netko misli da je ovo najlakši ždrijeb, onda ne mogu pomoći toj osobi. Očito nije gledala obje utakmice protiv Barcelone. Posebno drugu utakmicu koja je bila fantastična. Mogli su i uvjerljivije poraziti Barcelonu - kazao je Liverpoolov strateg Jurgen Klopp.

Posebno će biti zanimljivo pratiti Mohameda Salaha koji se vraća na Olimpico. Sjajni Egipćanin je za Romu igrao dvije sezone, a prošlog ljeta je preselio na Anfield za 42 milijuna eura.

- Salah igra sjajno, kao i cijeli Liverpool. Imaju odličnog trenera, ali mi imamo priliku koju ne želimo ispustiti - kazao je Romin kapetan Daniele De Rossi.

Talijani najviše nade polažu u Edina Džeka koji ima iskustva igranja protiv Liverpoola. BiH napadač je četiri i pol sezone igrao za Manchester City i u 11 nastupa protiv Liverpoola zabio je tri gola.