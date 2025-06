Otkrivamo: Baturina i Petković sigurno odlaze! Gotovo je, za 'mirenje' više nema nikakve šanse...

Nevjerojatno je prometno u Dinamu što se tiče ovoljetnog tržišta. Već smo u nekoliko navrata pisali kako klub nakon neuspješne sezone bez trofeja s novim vodstvom i novom strukom prolazi i kroz veliki remont kadra. Puno se proteklih dana pisalo o dva ponajbolja igrača Dinama, Bruni Petkoviću i Martinu Baturini te njihovim potencijalnim odlascima ovoga ljeta, a iz neslužbenih klupskih izvora dobili smo informacije da obojica sigurno napuštaju Dinamo. U slučaju Brune Petkovića više ne postoji nikakva šansa za "mirenjem", za promjenom mišljenja, ni s jedne ni s druge strane. Zato je Brunin menadžer Ivan Cvjetković već počeo tražiti novu stanicu za svog igrača. Petković je ponuđen turskom velikanu Bešiktašu i prvi kontakti s turskim klubom su uspostavljeni.

Što se tiče Martina Baturine, on sigurno odlazi iz Dinama, pitanje je samo kamo. Zasad je najizglednija opcija Como, taj bi transfer prema iznosio ili 22 milijuna eura odmah ili 17 milijuna odmah plus 7 milijuna eura izglednih bonusa. Međutim, saznajemo da se u priču oko dovođenja Baturine uključio i RB Leipzig, a Nijemci su navodno spremni ponuditi još veći novac, barem 25 milijuna eura! Podsjetimo, Dinamo ima sjajne odnose s Leipzigom, jer tamo su svojedobno iz redova plavih prelazili Dani Olmo i Joško Gvardiol. Naravno, Dinamo će kod transfera Baturine itekako uvažavati i želju samog igrača.

A zasad je Baturina bliži tome da ode u Como, budući da ga je osobno nazvao trener Coma Cesc Fabregas i predstavio mu projekt ne toliko popularnog, ali strelovito rastućeg talijanskog prvoligaša. U svojoj prvoj sezoni u najvišem rangu talijanskog nogometa Como je završio na sjajnom desetom mjestu, a ambicije Fabregasa i klupskog vodstva na čelu s indonezijskim milijarderom Mirwanom Suwarsom su za sljedeću sezonu puno veće od toga te minimalno podrazumijevaju napad na mjesta koja vode u europska natjecanja. Stoga je Fabregas odbio ponude Rome i Intera za trenerski angažman, a zauzvrat tražio veliki budžet za ljetni prijelazni rok. Ako se transfer Baturine ostvari, bit će to najskuplja kupovina u povijesti Coma, obarit će se time rekordan transfer Maxencea Caquereta iz Lyona za 15 milijuna eura.

Talijani objavili: Gotovo je, Martin Baturina je prihvatio ponudu za odlazak iz Dinama Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ono što je u cijeloj priči upitno je situacija s Nicom Pazom, 20-godišnjim ofenzivnim veznjakom koji je u netom završenoj sezoni bio daleko najbolji igrač Coma i jedan od najboljih igrača talijanske Serie A. Pored njega bi Baturina vjerojatno slabo dolazio do minuta, no ako je Baturina nakon razgovora s Fabregasom uvjeren u odlazak u Como, te dodatno na to uzimajući u obzir da je Como voljan platiti rekordnu odštetu, pretpostavljamo da bi to značilo ili odlazak Paza iz kluba, ili promjenu formacije u kojoj bi Como igrao s dvije 'desetke'.

A sada na 'blic' vijesti iz plavog tabora. Dinamo ulazi u završne pregovore s Istrom 1961 oko mladog desnog beka Morisa Valinčića. Dinamo i Valinčić dogovorili su osobne uvjete, igrač želi u hrvatskog doprvaka, samo se čeka završni dogovor klubova. Iz Dinama su sigurni da će mladi hrvatski reprezentativac nositi dres Dinama ovog ljeta, te ga već imaju u planovima za novu sezonu. Baš kao i njegova suigrača iz Istre, Matea Lisicu. Povremeni hrvatski reprezentativni napadač Igor Matanović sve je dalje od Dinama, odnosno sve je bliži potpisu za Werder. Klub iz Bremena spreman je za Matanovića platiti odštetu Eintrachtu, a samim time šanse Dinama se smanjuju, pogotovo što su ga plavi htjeli dovesti na posudbu uz pravo otkupa.

Pričuvni vratar Dinama Nikola Čavlina ide na posudbu u Lokomotivu sljedeće sezone. Ugovor s Dinamom traje mu do ljeta 2028. godine, u Maksimiru vjeruju da je on vratar za budućnost, a pritom su svjesni da uz neprikosnovenu jedinicu Nevistića ne bi imao puno šanse braniti. Puno se proteklih dana pisalo o ovom mladiću u kontekstu odlaska, ali mladi reprezentativac Ivan Paunović (15) ostaje u Dinamu, iako je po talentiranog lijevog beka u Zagreb stigao Inter. No, nakon razgovora s Bobanom, mladiću je predstavljen plan za njegov razvoj pa Ivan ostaje u Maksimiru. Nastavno na naše prošle tekstove, Dinamo još uvijek aktivno pokušava dovesti lijevog beka gdje je u igri nekoliko opcija (Jurišić, Sosa, El Karouani, Goda), a radi se i na dovođenju novog centarfora, gdje prednjači ime mladog igrača iz Leipziga, Roberta Ramšaka. Podsjetimo, u klubu će na pripremama od novih igrača sigurno biti Robert Mudražija, Marko Soldo, Dejan Ljubičić i Mateo Lisica, dok se samom kraju približava i dovođenje Gabriela Vidovića. Zaista, nevjerojatno prometno ljeto.