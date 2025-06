Talijani objavili: Gotovo je, Martin Baturina je prihvatio ponudu za odlazak iz Dinama

Iako se u utrku za njegovo dovođenje uključio i njemački RB Leipzig, čini se da će Martin Baturina svoju nogometnu karijeru nastaviti u Serie A. Ponudu Coma je, kako piše novinar Alfredo Pedulla, Baturina prihvatio te dao zeleno svjetlo za dogovore između dva kluba.

Talijanski novinari u subotu su u nekoliko različitih priča, svaki za sebe, pisali različite verzije cijele situacije. Prvo je Fabrizio Romano kazao da je Como Dinamu ponudio 22 milijuna za Baturinu. Onda je Gianluca Di Marzio pisao da je Dinamo to odbio i da su s Maksimira za njega tražili 30 milijuna eura. Navečer je Lorenzo Lepore najavio i ulazak Nijemaca u utrku, a sada Pedulla, novinar Football Italije ima drugu informaciju.

Como je, kako on tvrdi, poslao Dinamu ponudu od 17 milijuna eura fiksno uz još 7 u bonusima. Piše da pregovori s Dinamom sada idu u dobrom smjeru. No, dodaje i važnu stvar da su Baturina i njegovi agenti već prihvatili ponudu od Coma za osobne uvjete ugovora. Dakle, sada se samo trebaju dogovoriti klubovi oko odštete.

Martin Baturina has agreed personal terms with Como and the offer on the table to GNK Dinamo Zagreb is €17m plus €7m in bonuses, but he is not seen as a replacement for Nico Paz.@AlfredoPedulla #Como #SerieA #RealMadrid #GNK #TransferNews https://t.co/sSzgV2et41