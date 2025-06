Bruno Petković ipak odlazi iz Dinama? Ponuđen je Turcima, poznati i detalji posla

Transfermarkt je objavio da je napadač Dinama Bruno Petković ponuđen Bešiktašu. Turski klub došao je do njega posredstvom menadžera Ivana Cvjetkovića, agenta koji brine o karijeri zvijezde Dinama i hrvatske reprezentacije. Znalo se da bi Petković ovoga ljeta mogao otići iz Maksimira, a ode li sada, Petković će Dinamo napustiti s 88 golova i 61 asistencijom u 279 utakmica za plave.

Još od proljeća razgovaralo se o mogućem odlasku Petkovića s Maksimira. Tada je spomenuti Cvjetković rekao kako je plan da Bruno ode iz Maksimira, no stvari su se u međuvremenu promijenile pa je Zvonimir Boban ponudio Petkoviću ugovor. Rekao je to krajem svibnja.

"Bruno ima katastrofalno tešku ozljedu, upalu pubične kosti. On je sad OK, to je dobra vijest. Otkad sam ranije govorio o njegovom odlasku na ljeto, dogodila se velika stvar, taj dolazak Bobana. On je odmah pokazao gard, osobnost i znanje. Počeo je vući konkretne poteze. Vidjet ćemo što će se događati, Bruno sad ima 30 godina, ima najbolje godine ispred sebe, samo mora biti zdrav", rekao je Cvjetković za Sportklub, pa dodao:

"Neću reći niti da, niti ne za odlazak ili ostanak. Razgovarat ćemo u klubu, u sljedećih desetak dana bi se trebalo razbistriti. Neću govoriti o šansama, Dinamu želim pomoći, ne samo poslovno nego i kao navijač, ali Zvoni će biti teško jer mu nedostaje kvalitetnih ljudi na svim razinama. On radi 0-24."

Prije desetak dana susreli su se Petković i Boban, a Petković navodno nije pristao na uvjete bitno smanjenog ugovora te je sastanak napustio razočaran. U Dinamu je od 2018. godine, a traje mu do idućeg ljeta, što znači da će u siječnju moći pregovarati s klubovima za odlazak kao slobodan igrač za godinu dana.