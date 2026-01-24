Osvojila je titulu misice, danas je zvijezda Premier lige: 'Tko je ova Španjolka i zašto je na našem stadionu?'

Prekrasna paragvajska manekenka i influencerica Judith Gamarra nedavno je zaludila navijače u Engleskoj, no njezin put do statusa jedne od najpoznatijih WAGsica započeo je puno prije nego što je kročila na tribine engleskih stadiona. Od titule ljepote u domovini do života u koferima diljem Europe, njezina priča otkriva puno više od atraktivnog izgleda.

Hladno zimsko poslijepodne na sjeveroistoku Engleske malo je tko očekivao prizor koji će uzburkati duhove na tribinama i društvenim mrežama. Dok su se navijači Sunderlanda pripremali za okršaj protiv Crystal Palacea, na stadionu se pojavila zanosna brineta koja je prkosila niskim temperaturama. U uskim kožnim hlačama i jakni koja je otkrivala trbuh, plijenila je poglede i objektive, a fotografije su se brzinom munje proširile internetom.

- Tko je ova Španjolka i zašto je na našem stadionu?, zapitao se jedan navijač na društvenim mrežama, pokrenuvši lavinu komentara i nagađanja.

Mnogi su se pitali je li riječ o još jednoj influencerici u potrazi za pažnjom, no pravi poznavatelji prilika u klubu brzo su razriješili misterij i otkrili priču koja seže daleko izvan granica Engleske.

Žena koja je ukrala pozornost nije bila Španjolka, već Paragvajka Judith Gamarra, dugogodišnja partnerica Sunderlandovog braniča Omara Alderetea. Ona je njegova najveća podrška koja ga vjerno prati kroz cijelu karijeru, seleći se s njim iz države u državu. Njihov zajednički put vodio ih je kroz Argentinu, Švicarsku, gdje je Alderete igrao za Basel, zatim Njemačku dok je bio član Herthe Berlin, pa sve do Španjolske gdje je nosio dres Valencije i Getafea. Sada su se skrasili u Engleskoj, gdje je Judith brzo prihvaćena kao "sretna amajlija" kluba, pogotovo nakon pobjede Sunderlanda od 2-1 u utakmici kojoj je prisustvovala. Njihova veza, koju su godinama pokušavali držati podalje od očiju javnosti, okrunjena je sinom Benjamínom, a Judith na svojim profilima često dijeli obiteljske trenutke, uključujući i preslatke fotografije sina u dresu Sunderlanda.

Njezin put do slave započeo je puno prije europske nogometne scene. U rodnom Paragvaju postala je nacionalna zvijezda 2013. godine, kada je osvojila laskavu titulu "Miss Tanga", natjecanje koje slavi žensku ljepotu i obline te pobjednici otvara vrata estrade. Ta pobjeda katapultirala ju je u svijet modelinga i televizije, a iste godine postala je jedna od najzapaženijih natjecateljica u popularnom plesnom showu "Baila Conmigo Paraguay". Svojim talentom, karizmom i ljepotom brzo je osvojila simpatije publike, ali i punila medijske stupce zbog povremenih sukoba s drugim modelima, što je samo dodatno učvrstilo njezin status zvijezde u usponu.

Iako je njezina karijera bila na zavidnoj razini, Judith je od samih početaka gajila i veliku strast prema nogometu. Kao vatrena navijačica paragvajskog kluba Olimpia, često je pozirala u njihovom dresu i javno im pružala podršku. Mediji su je ubrzo prozvali jednom od najljepših navijačica kluba, a njezina ljubav prema "najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu" nije bila samo poza za kamere. Ta iskrena strast povezala ju je s nogometašem Omarom Aldereteom, uz kojeg je na kraju odlučila graditi budućnost, stavljajući njegovu karijeru i obiteljski život na prvo mjesto.

Danas je njezin život primarno usmjeren na sina Benjamína i podršku Omaru, dok je vlastitu karijeru transformirala u uspješan posao influencerice. Na društvenim mrežama, gdje je prati vojska obožavatelja, dijeli isječke iz svoje svakodnevice, od glamuroznih modnih izdanja do opuštenih obiteljskih trenutaka. Njezina pojava na tribinama postala je svojevrsni ritual koji donosi sreću, a navijači s nestrpljenjem iščekuju hoće li se pojaviti na sljedećoj utakmici.

Osim obiteljskog života, Judith Gamarra veliku pažnju posvećuje zdravlju i fitnessu. Njezin Instagram profil ispunjen je videozapisima napornih treninga u teretani, čime motivira svoje pratitelje da vode aktivan život. Ipak, ne bježi ni od toga da pokaže svoju ranjivu i duhovitu stranu. Nedavno je svoj odnos s kardio vježbama, posebno sa spravom za penjanje po stepenicama, šaljivo opisala kao "toksičnu vezu". "Ne volim te, ali ti se uvijek vraćam", napisala je, pokazujući da se i ona, kao i mnogi drugi, ponekad bori s motivacijom, što ju je dodatno približilo njezinoj publici.