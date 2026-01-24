Jedna od najvećih reprezentacija svijeta ispala s Eura: Ovo im se nikad nije dogodilo u povijesti

Danski rukometaši su iskoristili prednost domaćeg terena i došli do druge pobjede u drugoj fazi Europskog prvenstva, svladavši u Herningu reprezentaciju Španjolske s 36-31 (16-14).

Emil Jakobsen je postigao osam pogodaka za Dansku, a po šest puta su mrežu pogađali Niclas Kirkelokke i Simon Pytlick. Emil Nielsen je imao 14 obrana. Kod Španjolaca je najbolji bio Marcos Fis s devet pogodaka.

U prvom dvoboju današnjeg programa Francuska je svladala Portugal s 46-38, čime je to postala utakmica s najviše golova na velikim rukometnim natjecanjima.

Na ljestvici Francuska, Danska i Njemačka imaju po četiri boda, ali Nijemci imaju utakmicu manje, baš kao i Norvežani koji imaju dva boda, koliko ima i Portugal. Na začelju je Španjolska bez bodova, koja je izgubila sve izglede za plasman u polufinale.