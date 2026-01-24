Nastavlja se kriza Zrinke Ljutić: Ponovno je ostala bez bodova, pobjednica Hector

Šveđanka Sara Hector pobijedila je u veleslalomu kojeg su skijašice u subotu vozile za Svjetski kup u Spindleruvom Mlynu, dok hrvatska skijašica Zrinka Ljutić nije završila utrku.

Šveđanka, koja je i u prvoj vožnji bila najbrža, na kraju je slavila s vremenom 2:23.86. Dugo mjesto zauzela je Amerikanka Paula Moltzan s 18 stotinki zaostatka (2:24.04), a treće još jedna Amerikanka, vodeća u ukupnom poretku, Mikaela Shiffrin s 23 stotinke zaostatka.

Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zrinka Ljutić, koja je prvu vožnju završila na 24. mjestu, napravila je pogrešku i nije uspjela završiti drugu vožnju te je ostala bez bodova.

U poretku skijašica u veleslalomu prva je Austrijanka Julia Scheib, koja danas nije završila utrku, s 560 bodova. Druga je Švicarka Camille Rast s 471 bodom, dok je treća današnja pobjednica Hector s 429 bodova. U ukupnom poretku Shiffrin je s 1.033 boda na prvom mjestu, druga je Rast s 883 boda, a treća je Austrijanka Emma Aicher, koja je danas bila deseta, sa 624 boda. Ljutić je u poretku veleslaloma deveta s 207 bodova, dok je u ukupnom poretku 16. s 286 bodova.

Sutra skijašice u Spindlerovu Mlynu voze slalom, prva vožnja je na rasporedu u 9.30 sati, a druga u 12.15 sati.