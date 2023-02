Oršić i Ćaleta Car ostali bez trenera: Jones dobio otkaz nakon što je klub doveo na rub ispadanja

Jones je drugi menadžer Saintsa koji je izgubio posao ove sezone nakon što je u studenom preuzeo klupu kao zamjena za Ralpha Hasenhuettla. I dok je Southampton stigao do petog kola FA kupa i polufinala Liga kupa, klub nije uspio izaći iz zone ispadanja u ligi i ostao je pri dnu ljestvice.

U posljednjih osam prvenstvenih utakmica, Southampton je ostvario samo jednu pobjedu i to protiv Evertona koji je imao slične probleme prošli mjesec.

#SaintsFC has parted company with Men’s First Team Manager Nathan Jones.