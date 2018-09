Oleinik ugušio Hunta, a Blachowicz povratnika Krylova

UFC Fight Night 136, održan večeras u Moskvi, donio je velike pobjede Alekseia Oleinika i Jana Blachowicza, a obojica su ih ostvarili gušenjem. Oleinik je na predaju prisilio Marka Hunta, a Blachowicz je to napravio Nikiti Krylovu. Na glavnom programu su još pobjede, obojica sudačkom odlukom, upisali Shamil Abdurakhimov i Alexey Kunchenko, piše FightSite.hr.

U glavnoj borbi prvog UFC eventa održanog u Rusiji, Aleksei Oleinik došao je do svoje šeste pobjede u osam UFC nastupa, ali i uvjerljivo najveće pobjede otkako je u promociji. Postao je prvi koji je velikog Marka Hunta prisilio na predaju još od 2010. godine i njegova prve UFC borbe. A sve je krenulo tako da se očekivao okršaj na nogama. Oleinik je sam najavio kako misli da neće biti lako rušiti Hunta i dovesti se u poziciju odakle najbolje djeluje te je takav dojam u početku i ostavio.

Otvoren je to bio okršaj u kojem su obojica tražili pravi udarac. Bilo je podosta pokušaja, no prvi pravi stiže sredinom runde, kada Hunt pronalazi bradu ruskog borca i to ubojitim krošeom. Noge su zaplesale i već se mislilo da imamo još jednu žrtvu Huntovih udaraca, no Oleinik ostaje na njima i nastavlja borbu. Malo nakon toga sjeda i jedan njegov udarac te je Hunt u problemima, ali se oporavlja na isti način. Ipak, borba nije ostala na nogama cijelo vrijeme. Oleinik je uspio dočekati situaciju u kojoj će se Hunt opustiti i to na samom ulazu u posljednju minutu prve runde. Došao je do rušenja, a onda nije bilo potrebno dugo da Oleinik odradi ono što najbolje čini. Pronašao je Huntov vrat i tapkanje je brzo došlo. Samoancu je to treći poraz u posljednje četiri borbe, a na UFC ugovoru ima još samo jednu borbu. S druge strane, Oleinik je slavio 57. puta u karijeri, a čak 47 puta od toga bilo je prisiljavanjem na predaju.

Ista metoda donijela je završetak i u sunaslovnoj borbi eventa, gdje je Jan Blachowicz savladao povratnika Nikitu Krylova i tako došao do svoje četvrte pobjede u nizu te situacije gdje legitimno može tražiti borbu za pojas nakon što ga Daniel Cormier napusti zbog umirovljenja. Bila je to vrlo izjednačena borba u koju su oba borca ušli s namjerom da ju završe. Prva runda brzo je donijela rušenje koje je izveo Krylov i gotovo do samog kraja je viđena borba na podu uz puno tranzicija i napada od strane oba borca. Tako nešto bilo bi vrlo teško za presuditi, no srećom nije bilo potrebno jer je druga runda ipak donijela kraj borbe. Ovog puta je Blachowicz bio taj koji brzo dolazi do rušenja, no on uspijeva doći i do dominantne pozicije te kreće raditi na prilici za završiti borbu. Bilo je par situacija u kojima nije uspio sve dok nije uspio provući ruku ispod vrata te drugom rukom zatvoriti trokut nakon kojeg Ukrajinac nije imao drugog izbora nego predati se.

Shamil Abdurakhimov savladao je Andreia Arlovskog, koji bi nakon ove borbe možda i mogao razmisliti o umirovljenju. Gledajući kako se Rus borio, Arlovski je ovo trebao dobiti na iskustvo, no zapravo je vrlo neiskusno dozvolio svom protivniku da ga ruši u prve dvije runde te tako i kontrolira. Imao je Pitbull svojih trenutaka, ali nikako dovoljno da njima poništi dominaciju na podu koju je prezentirao njegov protivnik. Abdurakhimov nije apsolutno ničime impresionirao, ali napravio je dovoljno da savlada Andreia Arlovskog u ovakvom izdanju. Nekadašnji prvak je izgledao jako loše i možda bi se trebao zapitati koliko još uopće ima motivacije. Svima koji ga cijene i poštuju ovo nikako nije bilo lijepo za gledati.

Niti drugi borac nadimka Pitbull nije uspio doći do pobjede, iako je odradio puno bolju borba od prethodno spomenutog. Alexey Kunchenko debitirao je u UFC-u pobjedom te je doveo svoj skor na 19-0, ali Thiago Alves bio mu je sve samo ne lagan protivnik. Nakon rezerviranije prve runde, u kojoj su se većinom izbjegavali te je teško išta reći ili presuditi, no većinom je Kunchenko bio taj koji je držao sredinu kaveza, druge dvije su ova dva borca odradili pravi rat na nogama. Drugu rundu vidimo Alvesa u izdanju kakvom ga dugo nismo vidjeli. Pravilno je ulazio i pogađao te je još bolje eskivirao te je na taj način osigurao priliku da u trećoj rundi dođe do pobjede. To nije uspio jer je Kunchenko namjestio svoje “nišanske sprave”, a da pobjedu potvrdi poslužilo je jedno rušenje. Osigurao je time treću rundu te je na kraju presudila prva, koju su sva tri suca dali domaćem borcu. Vrijedi spomenuti kako je jedan Kunchenku dao sve tri, što je teško shvatiti jer Alvesu je svakako trebala pripasti druga runda.

Na uvodnim borbama je zamjenski debitant Khalid Murtazaliev savladao C.B. Dollawaya prekidom nakon dvije runde, a nakon ove borbe bi i iskusni Amerikanac trebao sam sebe preispitati može li se nastaviti boriti na ovom nivou. Petr Yan je u vrlo zabavnoj borbi savladao Jin Soo Sona, koji je svojom mogućnošću primanja udaraca podsjetio na svog timskog kolegu, Korean Zombiea. Rustam Khabilov je podijeljenom sudačkom odlukom savladao Kajana Johnsona došavši do šeste pobjede u nizu, ali o ovoj odluci bi se moglo podosta pričati idućih dana. Do pobjede odlukom došao je i Mairbek Taisumov, no i njemu je Desmond Green pružio sjajan otpor te će mnogi i ovdje smatrati kako je američkom borcu mogla biti dodijeljena pobjeda.



WHAT A FIGHT!!



How gets the decision at #UFCMoscow? Petr Yan or Jin Soo Son? pic.twitter.com/5hvxY9AbzI — UFC Europe (@UFCEurope) 15. rujna 2018.

Magomed Ankalaev je atraktivno nokautirao Marcina Prachnia, što detaljnije možete popratiti na gore podijeljenom linku, dok je Jordan Johnson savladao Adama Yandieva gušenjem u drugoj rundi.



Srpski debitant Stefan Sekulić nije uspio savladati Ramazana Emeeva, unatoč vrlo hrabroj i dobroj borbi, a program je otvoren dominantnom pobjedom Meraba Dvalishvilija protiv Terriona Warea.

UFC Fight Night 136 – Rezultati:

Aleksei Oleinik def. Mark Hunt – SUB (R1 4:26)

Jan Błachowicz def. Nikita Krylov – SUB (R2 2:41)

Shamil Abdurakhimov def. Andrei Arlovski – jednoglasna sudačka odluka

Alexey Kunchenko def. Thiago Alves – jednoglasna sudačka odluka

Khalid Murtazaliev def. C.B. Dollaway TKO (R2 5:00)

Petr Yan def. Jin Soo Son – jednoglasna sudačka odluka

Rustam Khabilov def. Kajan Johnson – podijeljena sudačka odluka

Mairbek Taisumov def. Desmond Green – jednoglasna sudačka odluka

Magomed Ankalaev def. Marcin Prachnio – KO (R1 3:09)

Jordan Johnson def. Adam Yandiev – SUB (R2 0:42)

Ramazan Emeev def. Stefan Sekulić – jednoglasna sudačka odluka

Merab Dvalishvili def. Terrion Ware – jednoglasna sudačka odluka