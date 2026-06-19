Filip Hrgović ima novi meč: Borit će se protiv najtalentiranijeg teškaša na svijetu, poznato kada i gdje

Najbolji hrvatski boksač u teškoj kategoriji dogovorio je novu borbu. 'El Animal' će se sučeliti s jednim od najvećih talenata koji su u posljednjih nekoliko godina isplivali u teškoj kategoriji - Mosesa Itaume. 21-godišnji Britanac ima savršen omjer od 14 borbi, 14 pobjeda, a čak 12 puta je slavio nokautom.

21-godišnjem Britancu treba velika pobjeda kako bi potvrdio pohod na sam svjetski prvak, a nada se kako će ona doći protiv Hrgovića. Meč je dogovoren i održat će se 29. kolovoza u londonskoj O2 areni pod okriljem Queensberry Promotionsa.

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Obojici je potrebna pobjeda u ovom meču, Hrgoviću kako bi se vratio u priču oko borbe za titulu, a Itaumi kako bi se njegovo ime počelo spominjati u tim razgovorima. 34-godišnji Hrgović jedini poraz u karijeri doživio je od Daniela Duboisa u borbi za IBF-ovu titulu prije dvije godine. Od tada je nanizao tri pobjede i želi novu priliku za svjetsku titulu. Borbu protiv Itaume najavio je još prošlog mjeseca nakon pobjede protiv Davea Allena:

- Moses još nije stigao do vrha. Želim se boriti protiv bilo koga u diviziji, protiv Mosesa, protiv bilo koga. Ako sam zdrav, a čini se da jesam, to mi ne predstavlja problem. Nikad ne bježim ni od jednog protivnika - rekao je tada.