VIDEO Afganistanac koji živi u SAD-u sinu dao ime Luka po Modriću: 'Podsjeća me na mene'

Luka Modrić tijekom karijere osvojio je gotovo sve što se u nogometu može osvojiti, ali njegov utjecaj odavno nadilazi granice sporta. Jedna od zanimljivijih priča stiže iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je Leo Wasi, rođen u Afganistanu, svom sinu dao ime upravo po hrvatskom kapetanu.

Wasi je u SAD stigao 1995. godine, a danas živi u Arlingtonu u saveznoj državi Virginiji te radi u obližnjoj Alexandriji. Osim što prati nogomet, već desetljećima navija za hrvatsku reprezentaciju.

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"Veliki sam fan Hrvatske, sjajna su momčad još od 90-ih godina. Uvijek sam ih gledao", rekao je Wasi.

Posebno mjesto u njegovom srcu ima Luka Modrić, kojeg smatra jednim od svojih najvećih sportskih uzora.

"Veliki sam fan Luke Modrića, sinu sam dao ime po njemu", istaknuo je.

Iako nikada nije posjetio Hrvatsku, kaže da prema njoj osjeća posebnu povezanost.

"Volim Hrvatsku kao državu jer me podsjeća na moj dom. Nisam još bio tamo, ali definitivno želim i planiram otići", rekao je.

Na pitanje zašto je upravo Modrićevo ime odabrao za svog sina, objasnio je da ga nije privukao samo nogometni talent hrvatskog veznjaka.

"Uvijek sam navijao za Real Madrid, ali volim i njegovu životnu priču, sve ono što je prošao kao dijete i kao izbjeglica", kazao je.

Wasi smatra da s Modrićem dijeli određene životne paralele, zbog čega mu je hrvatski nogometaš postao još veća inspiracija.

"Podsjeća me na mene dok sam igrao košarku. Uvijek sam bio najniži na terenu i ugledao sam se na igrače kojima je visina bila mana, a koji su uspjeli to prevladati i postati uspješni", objasnio je.

Modrićeva priča o dječaku koji je tijekom rata bio prisiljen napustiti dom, a potom izrastao u jednog od najboljih nogometaša svih vremena, inspirirala je milijune ljudi diljem svijeta. Među njima je i Afganistanac koji je novi život pronašao u Americi, a uspomenu na svog sportskog idola odlučio je sačuvati na poseban način – dajući njegovo ime vlastitom sinu.