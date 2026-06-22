Hrgović: Itauma je već superstar, sve mu je servirano, nije se morao žrtvovati k'o ja

Na najavnoj press konferenciji uoči njihove borbe zakazane za kraj kolovoza, između Filipa Hrgovića i Mosesa Itaume mogle su se osjećati pojačane tenzije. S obzirom na to da mnogi smatraju da će hrvatski teškaš za njega biti prvi ozbiljan ispit i da ga Hrga ne doživljava toliko opasnim koliko se o njemu priča, Itauma je prvi "ispalio rafal".

- Boks je za mene slagalica koju treba riješiti a ja vjerujem da uz dobru pripremu nema slagalice koju ne mogu riješiti.

Hrgović je odmah, u svom stilu, odgovorio:

- Ja ne vjerujem u slagalice. U pitanju su dva borca u ringu, dva ratnika, i samo je pitanje tko će imati jaču volju, jaču određenost, hrabrost i želju za pobjedu. Eto tako ja gledam na boks. Ja ne vjerujem u slagalice, strategije i taktike, i taktičke planove. To su dva različiti pristupa.

Razlikuju se ova dva borca još po nečemu o čemu je Hrvat govorio.

- Moses ima sve atribute, ima i promociju od početka svoje karijere. Svi predviđaju da je on sljedeća velika zvijezda a ja sam tu da ga zaustavim. Dokazat ću da sam odveć čvrst za njega, preiskusan i prejak.... Mnogi su me otpisali no ja dolazim pobijediti.

Dakle, Filip nije impresioniran Itaumom.

- Gledajte, nisam impresioniran na način na koji je cijeli svijet. Ja sam borac i to gledam iz drugog kuta. Nitko ga nije vidio u problemima, pogođenog snažnim udarcem ili na podu. On ima vještine i brzinu ali da biste bili veliki borac morate imati srce, volju, bradu i izdržljivost. A mi to kod njega još vidjeli nismo. Možda on sve to ima a možda i ne. I ja ću ga testirati da vidim je li on taj. Zapravo, pobijedit ću ga i postati svjetski prvak.

I doista, "hype" oko Itaume jest nešto što dosad nije viđeno još od vremena mladog Mikea Tysona. Dijelom i s razlogom jer način na koji je uništio McKeana, Whytea i Franklina oduzimali su dah. No, McKean nije bio vrijedan rankinga kojeg je imao, Whyte je bio daleko iza svojih najboljih dana a Franklin je, premda poznat po svojoj izdržljivosti, izgradio karijeru gubeći od velikih protivnika.

- On je osvojio naslov juniorskog prvaka svijeta, što sam i ja, i odradio 14 profesionalnih borbi i već je superstar. Sve mu je servirano. Nije se morao žrtvovati kao što sam ja, raditi toliko da bi došao do ove točke koliko sam morao ja. Nije prošao kroz borbu kroz kakvu sam ja i ja svoj put poštujem puno više njegov. Kao što rekoh, njemu je sve bilo servirano na pladnju u usporedbi sa mnom i drugim borcima im malih zemalja - prisnažio je Hrgović.

Nije ni Itauma rođen u Engleskoj već u Slovačkoj ali je odgoje na Otoku.

- Naravno da je ovo za mene veliki test. Hrgović nije bilo tko. Postigao je puno i pobijedio mnogo dobrih boraca. Osvojio je olimpijsku broncu a ljepota moje pozicije jest da mu sve to mogu uzeti. Svaka borba nudi i ponešto opasnosti a Hrgović je dokazao da može dosta i to jest ključan trenutak moje karijere. No, ako na neko pitanje protiv Franklina nisam odgovorio, to ću učiniti sada. Poštovanje se ne dobiva, morate ga zaraditi. Bilo da me poštiva ili ne ja mu neću pružiti priliku. To što on priča neće promijeniti ishod ove borbe.

A to što Hrgović priča neće promijeniti niti namjere njegova promotora Franka Warrena koji je ujedno i Itaumin promotor. I zato je Hrvat pecnuo jednog od najuglednijih svjetskih promotora na ovaj način.

- Ja znam da sam pozvan da izgubim i ja to razumijem. Promotor Frank Warren neće zaraditi toliko novca na meni kao što to može s Itaumom.