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UŽIVO
UŽIVO Francuska ide po drugu pobjedu na SP-u, oluja prijeti utakmici
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22.06.2026. u 21:53
Francuska i Irak sastaju se u Philadelphiji u susretu drugog kola Svjetskog nogometnog prvenstva skupine I. Susret je po hrvatskom vremenu od 23 sata.
Francuska
Mbappe 14'
1-0
Irak
Drugo kolo SP-a, skupina I, 23:00, Philadelphia, SAD
30'

Francuska traži gol kojim bi napravila još jedan korak prema pobjedi i osiguravanju prolaska skupine.

20'

Francuska nastavlja dominirati i nakon zabijenoga gola.

Gol
14' (Gol)

Gol za Francusku! Mbappe je opalio s 20-ak metara i sjajno pogodio suprotni kut. Francuzi vode 1:0.

6'

Francuska je tražila penal, ali je sudac nakon VAR-a procijenio da se igra dalje.

1'

Počela je utakmica!

NEVRIJEME PRIJETI

Organizatori Svjetskog prvenstva suočili su se s prvim ozbiljnim logističkim izazovima nakon što su najavljene snažne grmljavinske oluje prisilile službene osobe na hitnu evakuaciju stadiona u Philadelphiji. Nekoliko sati prije početka utakmice između Francuske i Iraka posjetiteljima i osoblju naređeno je da potraže zaklon.

Putem razglasa na stadionu Lincoln Financial Field upućena je hitna poruka: „Zbog nadolazećih vremenskih neprilika molimo vas da potražite zaklon unutar stadiona prema uputama osoblja. U području su zabilježeni aktivni udari munja, stoga odmah napustite teren i tribine.”

Iako su se vremenski uvjeti predvečer stabilizirali te je stadion ponovno otvoren za navijače, incident je poslao jasnu poruku o ranjivosti natjecanja na ekstremne vremenske prilike. Službene stranice stadiona savjetovale su navijače da odgode putovanje dok se situacija u potpunosti ne smiri.

IRAK

Basil - Ali, Tahseen, Hasheem, Doski - Bayesh, Iqbal, Alammari, Ismael - Qasem, Hussein

FRANCUSKA

Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Kone, Rabiot - Olise, Dembele, Barcola - Mbappe

POREDAK

Francuska je u prvom kolu svladala Senegal s 3:1, dok je Irak nastradao od Norveške (4:1).

Tablice omogućuje Sofascore

Ovo je susret drugog kola skupine I. Igra se u Philadelphiji s početkom u 23 sata po hrvatskom vremenu.

POČINJEMO

Dobra večer i dobro došli na novo druženje sa Svjetskim prvenstvom u nogometu. Pred nama je dvoboj Francuske i Iraka.

Komentara 1

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KlimaveLaži
23:21 22.06.2026.

Nisam znao da su Francuzi crnci.. Irak je ocito pobjednička nacija..

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