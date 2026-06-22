Francuska traži gol kojim bi napravila još jedan korak prema pobjedi i osiguravanju prolaska skupine.
Francuska nastavlja dominirati i nakon zabijenoga gola.
Gol za Francusku! Mbappe je opalio s 20-ak metara i sjajno pogodio suprotni kut. Francuzi vode 1:0.
Francuska je tražila penal, ali je sudac nakon VAR-a procijenio da se igra dalje.
Počela je utakmica!
Organizatori Svjetskog prvenstva suočili su se s prvim ozbiljnim logističkim izazovima nakon što su najavljene snažne grmljavinske oluje prisilile službene osobe na hitnu evakuaciju stadiona u Philadelphiji. Nekoliko sati prije početka utakmice između Francuske i Iraka posjetiteljima i osoblju naređeno je da potraže zaklon.
Putem razglasa na stadionu Lincoln Financial Field upućena je hitna poruka: „Zbog nadolazećih vremenskih neprilika molimo vas da potražite zaklon unutar stadiona prema uputama osoblja. U području su zabilježeni aktivni udari munja, stoga odmah napustite teren i tribine.”
Iako su se vremenski uvjeti predvečer stabilizirali te je stadion ponovno otvoren za navijače, incident je poslao jasnu poruku o ranjivosti natjecanja na ekstremne vremenske prilike. Službene stranice stadiona savjetovale su navijače da odgode putovanje dok se situacija u potpunosti ne smiri.
Basil - Ali, Tahseen, Hasheem, Doski - Bayesh, Iqbal, Alammari, Ismael - Qasem, Hussein
Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Kone, Rabiot - Olise, Dembele, Barcola - Mbappe
Francuska je u prvom kolu svladala Senegal s 3:1, dok je Irak nastradao od Norveške (4:1).
Ovo je susret drugog kola skupine I. Igra se u Philadelphiji s početkom u 23 sata po hrvatskom vremenu.
Dobra večer i dobro došli na novo druženje sa Svjetskim prvenstvom u nogometu. Pred nama je dvoboj Francuske i Iraka.
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- Moramo biti bolji nego što smo bili prošlu utakmicu i popraviti stvari koje nisu bile dobre, posebno defenzivno. Mučili smo se da zabijemo, a lako smo primali. To je prvo što moramo popraviti. Protivnik je dobar, pokretljiv iza lopte i odgovoran, a onda ima opasne kontre. Moramo se postaviti kao favoriti jer to i jesmo.
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Nisam znao da su Francuzi crnci.. Irak je ocito pobjednička nacija..