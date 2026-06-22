DALIĆ I KOVAČIĆ NAJAVILI SUSRET

VIDEO Dalić: Protiv Paname smo favoriti i moramo se tako postaviti. Nemamo dilema oko sastava

- Moramo biti bolji nego što smo bili prošlu utakmicu i popraviti stvari koje nisu bile dobre, posebno defenzivno. Mučili smo se da zabijemo, a lako smo primali. To je prvo što moramo popraviti. Protivnik je dobar, pokretljiv iza lopte i odgovoran, a onda ima opasne kontre. Moramo se postaviti kao favoriti jer to i jesmo.