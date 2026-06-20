Hrgović: Razbit ću i četvrtog Engleza za ona četiri gola u mreži Hrvatske!

Premda je nakon uvjerljive svibanjske pobjede nad Daveom Allenom govorio kako nije siguran da će prihvatiti meč s Mosesom Itaumom, predložen za 8. kolovoza, Filip Hrgović je ipak potvrdno odgovorio na bačenu mu rukavicu. Ali u terminu pomaknutom za tri tjedna (29. kolovoza) što hrvatskom teškašu ipak ostavlja više prostora za pripreme.

– U ponedjeljak imam najavnu press-konferenciju u Londonu, nakon koje ću odmah produžiti za Kaliforniju, na pripreme kod Abela Sancheza. Ovaj kamp će trajati 10 tjedana.

Dakle, s presice kreće u "rudnik"?

– Što ćete, idem na bauštelu. Ipak sam ja fizički radnik, samo što imam dobre dnevnice.

I ovoga puta Filip je prihvatio uvjete za borbu koje drugi postavljaju..

– Tako mi je cijelu karijeru. Volio bih da je ova borba zakazana za mjesec dana kasnije, no što je, tu je. Ne može ništa biti savršeno.

Nisu rijetki oni koji Hrgovića u ovoj priči podcjenjuju pa tako već padaju i oklade u kojoj će rundi pasti.

– Prvi put ulazim u borbu kao autsajder, a kao što mi ni podrška ne može pomoći, tako mi ni sumnje ne mogu odmoći, nego će se sve rješavati u ringu. S obzirom na to da se od Itaume očekuje da briljira, to će skinuti ponešto pritiska s mene. Očekivanja su takva da bih mu ja trebao biti samo još jedna stepenica prema tome da postane megazvijezda. Tako je zamišljeno, a ja sam tu da im pomrsim planove.

Samo jednom sam bio na podu

Hrga je uvijek zvučao samouvjereno pa je tako i sada.

– U 20 godina moje boksačke karijere nitko se sa mnom u ringu nije poigravao. Ako sam bio zdrav, nikad nitko nije bio dominantan. A mečeve sam gubio ili zbog bolesti i posjekotine kao protiv Duboisa ili pak nekim upitnim odlukama. Ako je taj momak toliko dobar da se sa mnom poigra i da me nokautira u nekoliko rundi, onda je on nešto specijalno, novi Tyson.

Ne možemo se sjetiti da je Hrga ikad bio na podu?

– Bio sam na podu, ali samo kada sam se istezao ili radio trbušnjake. Šalu na stranu. Bio sam jednom, ali kao amater, u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Londonu protiv Rusa Omarova. Nisam vidio taj udarac, ali odmah sam se dignuo i nastavio borbu.

Filip tada nije otišao na Olimpijske igre, ali to mu je uspjelo četiri godine poslije te je u Riju osvojio olimpijsku broncu. I to je iskustvo kakvo, recimo, Moses (Mojsije) nema. No, zato ovaj mladi Britanac ima promotorsko-menadžersku mašineriju pa mu rezultati iz olimpijskog boksa nisu bili ni potrebni.

– Promotori žive od zvijezda, uvijek moraju imati neki "cash cow", proizvod koji donosi profit. Zato uvijek i grade zvijezde. Kako su Joshua i Fury pri kraju karijere, a Dubois i Wardley nisu zvijezde, oni u Itaumi vide potencijal da to postane. On im je najveća uzdanica jer dobro boksa, nokauter je, pri tome i izgleda dobro te lijepo govori, a Nike ga sponzorira. Dakako, to stvara pritisak i tom momku, nije lako to sve podnijeti, a i ne uspije svaki takav projekt. Moja je zadaća da im pomrsim račune i ja vjerujem da ni ovaj Mojsije neće vidjeti obećanu zemlju.

Mnogi forumaši ga vide na podu?

– Prognoze su protiv mene, kao i cijela ta mašinerija, cijeli boksački svijet. No, što je tu je – idemo protiv svih. Ni 1991. nismo bili favoriti, pa ste vidjeli što se dogodilo, izborili smo svoju državu. Naučili smo živjeti s time da nas podcjenjuju i to nas dodatno motivira – rekao je.

No neki se stručnjaci pitaju jesu li ljudi koji vode Itauminu karijeru preskočili jednu razvoju stepenicu?

– I ja mislim tako. Jesu li se preračunali ili su samo previše samouvjereni, vidjet ćemo.

Itaumina aura nije impresivna

Tko će više profitirati s eventualnom pobjedom?

– Bila bi to prekretnica za obojicu. Mene pobjeda može vinuti u orbitu, omogućiti mi razinu koju nisam dosad imao u pregovorima, da ja postavljam pravila. Ako pak izgubim, u ugovoru imam i "comeback fight". Ako Itauma izgubi, oni će tražiti opravdanje i pokušat će ga brzo vratiti. Ako pak on pobijedi, to će se znatno preuveličati kako bi što prije od njega napravili megazvijezdu. U slučaju moje pobjede, naći ću se u odličnoj poziciji jer u ugovoru stoji da bih tada bio obvezni izazivač prvaku po WBO federaciji. U tom slučaju bio bih najzanimljiviji boksač u kategoriji.

Ako Moses izgubi od Filipa, jer se na takva borca namjerio prerano, hoće li Itauma i dalje imati potencijal za prvaka u zrelijim godinama?

– Kako biste postali prvak ponekad nisu presudne fizičke predispozicije, nego karakter. Treba imati nesalomljivu volju. Itauma ima sve što boksač treba imati, ali nikad ga nisam doživljavao kao "real deal". Svojim ponašanjem i izjavama nije mi ostavio dojam ratnika. Jednostavno, nije me impresionirao. Ne vidim ga kao ratnika koji se diže nakon pada i koji se na vrhu zadržava godinama. On jest strašno brz i eksplozivan, dakle tehnički je dobar, ali njegova me aura nije impresionirala.

Što je u Itauminoj perspektivi kod Hrge izazvalo sumnju?

– Neke njegove izjave su mi bile neobične. Primjerice, s obzirom na to da je vrlo mlad, rekao je da je u jednom trenutku izgubio volju za boksom, koju mu je potom vratio trener. Pitao sam se kako netko s 21 godinom već može izgubiti motivaciju za sport. Naveo je i da ga je obeshrabrilo to što kao junior nije ništa zarađivao, a ja sam, primjerice, kao svjetski juniorski prvak imao stipendiju od 200 eura i nikada nisam razmišljao o prekidu karijere – rekao je.

No zato razmišlja kako da se revanšira Englezima za poraz naših nogometaša 2:4.

– Gledao sam utakmicu i za ona četiri pogotka past će i četiri Engleza. Joyce, Adeleye, Allen i sad Itauma.