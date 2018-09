Kraj karijere? USADA suspendirala Werduma do 2020. godine

Bivši UFC prvak u teškoj kategoriji Fabricio Werdum će svoju karijeru morati staviti na čekanje barem do 2020. godine. Naime, u utorak je od strane USADA-e zaradio suspenziju u trajanju od dvije godine radi pada na doping testu koji se dogodio prije nekoliko mjeseci, piše FightSite.

41-godišnji Brazilac je pao na anabolički steroid trenbolone i njegov metabolit epitrenbolone tijekom testiranja izvan natjecanja na uzorku koji je izuzet 25. travnja. Tada je već bio najavljen meč protiv Alexeyja Oleinika u Moskvi. Po objavi pada na doping testu, UFC je promptno reagirao te je umjesto Werduma u meč protiv ruskog gorostasa gurnuo Marka Hunta.

Werdumova prva reakcija je išla u pravcu da se radi o 'nesporazumu'...

- Radim sa svojim timom, s UFC-om i s USADA-om kako bi dokučili što se točno dogodilo. Uvijek sam bio pažljiv sa svime što uzimam i uvijek sam podupirao čist sport. Radit ćemo naporno kako bi riješili ovaj nesporazum i nadam se da ću se što prije vratiti u Octagon kako bih se bavio onime što volim - stajalo je u njegovoj izjavi.

No, nesporazum se nije riješio. USADA je potvrdila svoj nalaz i uručila mu dvogodišnju suspenziju koja će početi retroaktivno od 22. svibnja kada je brazilska borilačka legenda testirana. To bi značilo da Werduma u akciji nećemo gledati do 2020. godine, odnosno do trenutka kada će imati 43 godine.

Bivšeg UFC prvaka mnogi smatraju jednim od najboljih teškaša u povijesti sporta. Pride, Strikeforce i UFC veteran se borio protiv apsolutno svih najboljih i najvećih imena svoje generacije. Svladao je redom Velasqueza, Emelianenka, Nelsona, Nogueiru, Brownea.

Ovaj skandal će bez sumnje imati velik utjecaj na njegovu ostavštinu i kako će ga borilački svijet gledati nakon ovoga.

