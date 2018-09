UFC časti povijesnom borbom: Prisjetite se koliko je moćan Conor McGregor

U manje od 20 sati, od kada je objavljen, besplatni dvoboj između Conora McGregora i Eddieja Alvareza je na YouTube kanalu pogledalo gotovo pola milijuna ljudi, piše Fight Site.

Sjajna je to najava za nadolazeći UFC 229, koji je UFC krenuo reklamirati čim se spustio zastor na UFC 228 u Dallasu.

O meču s UFC-a 205 ne treba posebno trošiti riječi jer je sve poznato. Bio je to povijesan prvi event u Madison Square Gardenu u New Yorku odražan 12. studenog 2016. godine. U glavnoj borbi večeri su se susrela dva aktualna UFC prvaka; McGregor u perolakoj i Alvarez u kategoriji do 70 kilograma. Ulog je bi Alvarezova titula jer se meč održao u lakoj diviziji.

>>Pogledajte povijesni meč

S obzirom da UFC “časti” ovom borilačkom poslasticom, savjetujemo vam da pogledate ovaj povijesni meč i da se prisjetite koliko je McGregor zaista kvalitetan.

Irac se u akciju vraća početkom listopada na UFC-u 229, kada će u svoje vlasništvo pokušati vratiti upravo titulu koja mu je u međuvremenu oduzeta, a koju je osvojio na UFC-u 205. Protivnik će mu biti neporaženi Rus Khabib Nurmagomedov.