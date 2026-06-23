Vratar Toronta za Večernji: Nogomet je u Kanadi postao drugi sport, na stadionu će biti 25.000 Hrvata

Luka Gavran, vratar kanadskog prvoligaša Toronto FC-a koji nastupa u MLS-u, u razgovoru za Večernji list otkriva kako je Svjetsko prvenstvo u potpunosti zaludjelo Kanađane, govori o snazi MLS-a i kanadske reprezentacije te prognozira nastup Hrvatske, za koju očekuje masovnu podršku s tribina

U Kanadi, zemlji tradicionalno sportski poznatoj po hokeju na ledu, događa se nogometna rapsodija. Nogomet, ili kako ga ovdje zovu "soccer", doživljava veliku ekspanziju popularnosti, a jedan od svjedoka tog uzleta je i Luka Gavran, 26-godišnji vratar Toronto FC-a hrvatskih korijena. Luka je rođen u Hamiltonu u blizini Toronta, a roditelji su mu iz Posušja i Karlovca i već desetljećima žive u Kanadi. U razgovoru za Večernji list Gavran ističe da se nogomet ovdje sve više prati, pogotovo sada tijekom Svjetskog prvenstva.

"Rekao bih da je ovdje već drugi najpopularniji sport, odmah nakon hokeja. Vole ljudi košarku, ali u Kanadi je samo jedna NBA momčad, a imaju tri u MLS-u, Vancouver, Montreal i Toronto. Mislim da će za dvije-tri godine nogomet biti još jači", ističe Gavran, dodajući kako je euforija započela plasmanom Kanade na Svjetsko prvenstvo u Kataru, a sada, kada su domaćini turnira, dosegla je vrhunac. "Sada svaki dan ljudi gledaju utakmice. Svi su shvatili koliko je ovo velik sport i mislim da će to biti sjajno za budućnost nogometa u Kanadi", kaže Gavran koji ugovor s Torontom ima i do kraja sljedeće godine, a Toronto ga je birao na draftu MLS-a gdje je bio drugi pick druge runde (ukupno 31. izbor) u siječnju 2022. godine.

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Rast popularnosti nogometa usko je povezan s jačanjem američke lige MLS u kojoj igraju i tri kanadski kluba. Iako mnogi u Europi i dalje s dozom skepticizma gledaju na kvalitetu nogometa preko Atlantika, Gavran tvrdi da je liga doživjela ogroman napredak. "Puno ljudi priča kako je bilo prije pet ili šest godina, ali liga je sada neusporedivo jača. Rekao bih da je već među deset najboljih liga na svijetu i ima još puno prostora za napredak, pogotovo nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine. U Americi imaju novac, plaće su dobre i to privlači sve kvalitetnije igrače", objašnjava vratar Toronta. Snagu lige potvrđuje i podatak da na ovom Svjetskom prvenstvu igra rekordnih 45 igrača iz MLS i to za 17 reprezentacija.

Rastu lige pridonijet će i promjene poput najavljenog povećanja ili ukidanja "salary capa", što će vlasnicima, od kojih su mnogi ujedno i vlasnici NBA i NFL franšiza, omogućiti još veća ulaganja.

A koliko iznosi dobar ugovor u MLS-u? "Ako govorimo o nekom prosjeku, rekao bih da je to godišnje 350.000 američkih dolara", kaže mi Gavran. Jasno, svi će odmah pogoditi tko ima najveći ugovor u MLS-u. To je Leo Messi sa 25 milijuna dolara osnovne godišnje plaće.

Gavran kaže da se sada i u Kanadi osjeti nacionalni ponos koji je prije bio vezan isključivo iz hokej i košarku. Gavran se našao i na širem popisu kanadske reprezentacije uoči Svjetskog prvenstva i za malo je propustio izbor u završnom sastavu.

"Kanada je sada puno jača nego prije. Imamo dobrog trenera, igrači igraju svugdje po Europi, svi su mladi i jaki. Promijenio se i način igre. Sada je to momčad koja igra presing, svi su fizički moćni i brzi. Protiv Kanade nikome nije lako igrati."

Hrvatsku čeka domaća atmosfera, Francuska je favorit

Kada je riječ o aktualnom Svjetskom prvenstvu, Gavran odbacuje kritike da je veći broj reprezentacija smanjio kvalitetu natjecanja. "Prije nego što je počelo Svjetsko prvenstvo mogao sam razumjeti takve kritike. Ali, sada kada pogledam da je već bilo puno dobrih utakmica i iznenađenja, ne mogu se s time složiti. Zelenortski otoci su jako ugodno iznenađenje. Iran je odigrao 2:2 s Novim Zelandom, a super utakmica i pun stadion, dok su prije početka svi spominjali da će biti praznih tribina, bit će ovako ili onako. Pa onda utakmica Nizozemska - Japan 2:2, ma ima puno uzbudljivih utakmica."

Upitan o favoritima za naslov, izdvaja jednu reprezentaciju. "Mislim da je Francuska najjača. Kad pogledate da imaju Mbappéa, Dembéléa i ostale, teško je ne staviti ih na prvo mjesto. Ipak, na ovakvim turnirima često se dogodi da momčadi s toliko velikih zvijezda ne odu do kraja"

Što se tiče Hrvatske, Gavran je optimist, a posebno se veseli utakmici protiv Paname za koju najavljuje pravu invaziju hrvatskih navijača u Torontu. "Nakon utakmice s Engleskom ljudi su bili malo zabrinuti, ali ja mislim da smo u prvom poluvremenu igrali baš super. Mislim da ćemo protiv Paname 100 posto pobijediti, a na stadionu očekujem 25 tisuća Hrvata. Možda i više, bit će nas pola stadiona", prognozira 'kockastu' euforiju u Torontu.

Ranije ove godine u sezoni u kojoj je preuzeo vratarsku poziciju u prvom sastavu FC Toronto, Luka Gavran visok 198 centimetara se proslavio u travnju u utakmici protiv Philadelphije. Ostvario je klupski rekord i postao prvi golman u povijesti FC Toronta koji je zabio gol!

"Bile su zadnje sekunde utakmice protiv Philadelphije, gubili smo 2:3. Trener je i mene poslao u napad, rekao je 'samo idi'. Svi s klupe su mi mahali da idem naprijed. Nije bilo dogovorena akcija, stajao sam na pravom mjestu i eto nekako sam zabio gol. To je treći puta u povijesti MLS-a da je golman postigao pogodak. To se događa jednom u životu, svi su bili sretni. Tjedan dana poslije opet smo gubili 1:2 i opet su me slali naprijed. Možda sada to i ostale ekipe budu oponašale i više slale vratare u protivnički šesnaesterac."

Kaže da bude zanimljivih utakmica i atraktivnih poteza. "Bude puno lijepih golova u MLS-u. Messijeva ekipa zabije pet golova, a primi tri. Ima tu još prostora za napredak, vjerujem da će se mijenjati limit budžeta za svaku momčad (salary cap). Mijenjat će se i kalendar, bit će puno sličniji Europi. Sada se kreće u veljači, a završava u 11. mjesecu, a teži se početku sezone u srpnju.".

Zbog gustog nogometnog rasporeda rijetko je i uspijevao posjetiti Hrvatsku. "Kao mali sam išao često pa onda nisam bio čak posljednjih sedam godina. Ali, nedavno sam bio tri tjedna s djevojkom, išli smo na more, u svatove, sve obišli pomalo. I Posušje, Međugorje, Brač, Makarsku, Split...