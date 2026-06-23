VIDEO Stručnjak za mentalnu pripremu: 'Nije Budimir lud, već shvaća važnost mentalne pripreme'

Koliko je prema vašem iskustvu igračima teško igrati ovakve utakmice?

'Definitivno teško, svi znamo kako je završila utakmica s Englezima, naravno da želiš startati turnir s pobjedom, no mišljenja sam da je najbolje da je ta utakmica bila prva'

'Kad igraš utakmice protiv favorita, te utakmice su u jednu ruku lakše, koliko god da je to otvaranje SP-a i slično, ali kad igraš ovakve utakmice protiv Paname i Gane, koje su maltene već upisane kao pobjeda, onda to može biti psihički jako stresno'

Je li priprema za igrače balans između mental coachinga i njihovih samih kapaciteta?

'To je sve rad, kao što sportaši rade na svojoj fizičkoj spremi, kondicijskoj pripremi, tehničko taktičkom dijelu..'

Kako se igrač priprema za Svjetsko nogometno prvenstvo?

'Mogu govoriti iz perspektive Ante Budimira, s kojim radim već 14 godina. Nije to da je Ante 'lud', ili ima nekih problema pa zato radi na tome već 14 godina, dapače on je odličan primjer jer shvaća važnost malih sitnih postotaka. Također on shvaća da svake sezone može dobiti nešto ekstra na kondicijskoj, nutricionističkoj, pa tako i mentalnoj pripremi'

Postoje li neki obrasci u ponašanju nogometaša koje stalno morate rješavat?

'Ja na to ne gledam kao na problem, već kao na normalnu situaciju u kojoj se nalaze svi sportaši, pa tako i nogometaši. U nogometu je najčešće stvar samopouzdanja, naravno ovisi od pozicije do pozicije'