Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 138
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VEČERNJI TV

VIDEO Stručnjak za mentalnu pripremu: 'Nije Budimir lud, već shvaća važnost mentalne pripreme'
VL
Autor
Večernji.hr
23.06.2026.
u 14:14

Danas od 13:30 u studiju Večernjeg TV gostuje stručnjak za mentalnu pripremu sportaša, Luka Škrinjarić. Tema razgovora je večerašnja utakmica između Hrvatske i Paname, ali i općenito aktualno Svjetsko prvenstvo

Koliko je prema vašem iskustvu igračima teško igrati ovakve utakmice?

'Definitivno teško, svi znamo kako je završila utakmica s Englezima, naravno da želiš startati turnir s pobjedom, no mišljenja sam da je najbolje da je ta utakmica bila prva'

'Kad igraš utakmice protiv favorita, te utakmice su u jednu ruku lakše, koliko god da je to otvaranje SP-a i slično, ali kad igraš ovakve utakmice protiv Paname i Gane, koje su maltene već upisane kao pobjeda, onda to može biti psihički jako stresno'

Je li priprema za igrače balans između mental coachinga i njihovih samih kapaciteta?

'To je sve rad, kao što sportaši rade na svojoj fizičkoj spremi, kondicijskoj pripremi, tehničko taktičkom dijelu..'

Kako se igrač priprema za Svjetsko nogometno prvenstvo?

'Mogu govoriti iz perspektive Ante Budimira, s kojim radim već 14 godina. Nije to da je Ante 'lud', ili ima nekih problema pa zato radi na tome već 14 godina, dapače on je odličan primjer jer shvaća važnost malih sitnih postotaka. Također on shvaća da svake sezone može dobiti nešto ekstra na kondicijskoj, nutricionističkoj, pa tako i mentalnoj pripremi'

Postoje li neki obrasci u ponašanju nogometaša koje stalno morate rješavat?

'Ja na to ne gledam kao na problem, već kao na normalnu situaciju u kojoj se nalaze svi sportaši, pa tako i nogometaši. U nogometu je najčešće stvar samopouzdanja, naravno ovisi od pozicije do pozicije'

Ključne riječi
SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
Ekskluzivno Joel Prpic

Ovog hrvatskog Kanađanina u Zagrebu su obožavali, iznenadit ćete se čime se bavi zadnjih 15 godina

Vatrogasac sam već 15 godina, to je posao koji obožavam. Postao sam vatrogasac otkako sam završio hokejašku karijeru u Medveščaku. Velika hvala zagrebačkom šefu vatrogasaca Siniši Jembrihu, koji je tada bio vatrogasni zapovjednik i omogućio mi da treniram sa zagrebačkim vatrogascima. Navijače Medveščaka nikad neću zaboraviti, takve atmosfere u NHL-u nema

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!