Đoković se dobro namučio protiv Mađara Fucsovicsa

Najbolji mađarski tenisač Marton Fucsovics zadržao je najboljeg tenisača svijeta Novaka Đokovića gotovo dva sata na terenu u dvoboju 2. kola ATP turnira u Dohi, prije nego što ga je srbijanski igrač uspio svladati s 4-6, 6-4, 6-1.

Sve do desetog gema drugog seta 26-godišnji Fucsovics uspio je ostaviti Đokovića bez ijedne prilike za 'break'. No, kod vodstva 5-4 svjetski 'broj 1' došao je do dvije set-lopte.

Fucsovics je spasio prvu, a na drugu pogriješio u procjeni, zaustavio izmjenu misleći da je Đokovićeva lopta prešla osnovnu crtu, ali ga je "Oko sokolovo" demantiralo i dodijelilo poen prvom nositelju.

Nakon što je osvojio drugi set i izjednačio rezultat, Đoković je počeo puno bolje reternirati, što se odmah osjetilo na rezultatu. Mađar do kraja meča više nijednom nije zadržao servis, a jedini gem osvojio je kad je Đoković servirao pri vodstvu 4-0.

Bila je to 13. Đokovićeva pobjeda u Dohi, gdje je osvojio dva naslova (2016. i 2017.) i samo jednom izgubio, 2015. godine u svom prvom dolasku na ovaj turnir, kad ga je u četvrtfinalu svladao Ivo Karlović.

Đoković će u četvrtak u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika dvoboja Gruzijca Nikoloza Basilašvilija i Rusa Andreja Rubljova.