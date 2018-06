Oduševljeni navijači 'srušili internet': Real dobio nevjerojatnu ponudu za Modrića!

Luka Modrić na Svjetskom prvenstvu u Rusiji pruža fantastične partije i u krugu je najboljih igrača Mundijala. Hrvatski kapetan u zabio je gol Nigeriji, zatim i Argentini, a u obje utakmice proglašen je najboljim igračem.

- Fenomenalno je igrati s Modrićem. On je u ovom trenutku među najboljim igračima svijeta, a čak smatram da dobiva i premalo pozornosti s obzirom na svoju kvalitetu. Da je Nijemac ili Španjolac, Luka bi možda osvojio i Zlatnu loptu, rekao je Dejan Lovren na konferenciji za medije.

A u Španjolskoj se i dalje piše da postoji mogućnost da ga Real proda već ovog ljeta jer čelnici kluba smatraju da je već u godinama u kojima će padati u formi pa je bolje iskoristiti situaciju u kojoj za njega mogu dobiti veliku odštetu.

Neki dan tako se pojavila informacija da ga želi Bayern, a već danas strani mediji pišu o interesu Tottenhama. Neki mediji otišli su toliko daleko da tvrde da je u Madrid već stigla službena ponuda.

Luka je već igrao u Spursima i ostavio dubok trag, to je klub u kojem je uvijek govorio biranim riječima. Od njegova odlaska još su i napredovali i u zadnjih nekoliko godina postali su jedna od najboljih momčadi u Europi. Jedino što im nedostaje su veliki trofeji, a Pochettino je svjestan da bi mu za to trebao upravo igrač Modrićeva kalibra. Zbog toga sigurno neće štedjeti postane li svjestan da bi se takav transfer doista mogao dogoditi.

Vijest se brzo proširila i na navijačkim forumima, a pristalice Tottenhama ne skrivaju oduševljenje. Predsjedniku Levyju uglas poručuju: "Dovedi nam opet Luku!".

Zanimljivo, i kladionice su to uvele u svoju ponudu, a koeficijent da će se hrvatski čarobnjak vratiti u Tottenham je 4/1.

Can you imagine the scenes when Luka Modrić is announced after the World Cup. Get it done Levy! #COYS — Jack P Lee (@MrJackLee) 23. lipnja 2018.

Can we just hurry up and announce the resigning of both Modric and Bale so we can win the quadruple next season #COYS — In Southgate we trust (@TommyTottenham1) 21. lipnja 2018.

Modric has been great in the two Croatia games so far. Would be fantastic if he would come back to Spurs. He’s a proven winner, just what we need #COYS #THFC — Simon Caplehorn (@SimonC4) 21. lipnja 2018.

Can’t believe we got four years of Luka Modric. Bale had the best season I’ve seen, Kane is a once in a lifetime player to come through our academy but Modric was and is the best of the lot #COYS — Oli (@olicoys) 21. lipnja 2018.

Hard to believe Modric AND Bale used to play for Spurs - please come back 🙏🏻💙 #COYS #THFC — Rob Cheney (@cheneygolf) 21. lipnja 2018.