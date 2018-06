Otkrivamo sve kombinacije! Evo s kim se Hrvatska može sastati do eventualnog finala

Sjajni nastupi hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji probudili su znatiželju kod mnogih navijača u Lijepoj našoj.

U komentarima ispod naših članaka o Dalićevoj družini mnogi gledaju unaprijed i pitaju se s kim se sve možemo susresti u daljnjoj fazi natjecanja. Oni najzagriženiji to su već negdje pronašli, a za one kojima se nije dalo istraživati, to smo učinili mi.

Foto: Wikipedia Vatreni su pobjedama protiv Nigerije i Argentine osigurali prolaz u osminu finala, a samo ih čudo može skinuti s prvog mjesta pa je u našoj kalkulaciji u obzir uzeta mogućnost da budemo prvoplasirani u skupini D.

Što nam to donosi u nastavku Mundijala? Prije svega, ako bismo bili prvi u skupini, tada bi bilo sigurno da osminu finala igramo 1. srpnja u Nižnjem Novgorodu, a protivnik bi nam bila drugoplasirana momčad iz skupine C.

Tamo je uoči zadnjeg kola još sve otvoreno, na toj poziciji na kraju bi mogli završiti Francuzi, Danci ili Australci, ovisno o utakmicama trećeg kola. U ovom trenutku tu poziciju drži Danska. Stručnjaci iz cijeloga svijeta u svojim su analizama isticali da ne vjeruju u opciju da Francuzi kalkuliraju i uvjereni su da će protiv Danske osvojiti barem bod, što bi im jamčilo prvo mjesto. tako da onda i mi odbacujemo mogućnost da se odmah sastanemo s njima...

U slučaju da taj susret završi neodlučeno, sigurno je da bismo igrali protiv Danske. U slučaju da Danci izgube, onda bi se eventualno otvorio prostor za Australiju, koja bi morala pobijediti Peru i na kraju imati bolju gol-razliku od Danske.

U eventualnom četvrtfinalu, koje bi se 7. srpnja igralo u Sočiju, bismo išli na pobjednika susreta u kojem će se sastati prvoplasirana momčad skupine B i drugoplasirana iz skupine A.

Pobjednik spomenute skupine B najvjerojatnije će biti Portugal ili Španjolska, iako u nekim ludim kombinacijama to može biti i Iran. Trenutačno su na prvom mjestu Španjolci i Portugalci koji imaju po četiri boda, a jedni i drugi imaju gol razliku 4:3 pa će mnogo toga ovisiti o ishodima njihovih utakmica protiv Irana odnosno Maroka.

(Napomena: U svim skupinama crvenom bojom označili smo poziciju s koje se ulazi u naš dio ždrijeba)

U skupini A Rusija i Urugvaj već su osigurali drugi krug, samo će u međusobnom dvoboju u trećem kolu odlučiti tko će dalje s koje pozicije. Rusi bolje stoje u gol-razlici pa im pobjeda i neodlučeno osiguravaju vrh te skupine.

Foto: Wikipedia Dakle, da rezimiramo, u eventualnom četvrtfinalu išli bismo na neku od nabrojanih reprezentacija: Španjolsku/Portugal - Rusija/Urugvaj.

Polufinale, koje bi se 11. srpnja igralo u Moskvi, je već prilično teško prognozirati, ali ćemo nabrojati barem skupine iz kojih bi mogao doći protivnik.

U tom dijelu ždrijeba su pobjednici skupine F (najveće šanse ima Meksiko, iako mogu biti Njemačka i Švedska) i skupine H (Senegal i Japan su na vrhu s po četiri boda i gol-razlikom 4:3, a bod manje ima Kolumbija) te drugoplasirane reprezentacije iz skupina E (najvjerojatnije Švicarska,iako tu mogu biti i Brazil i Srbija) te skupine G (Belgija ili Engleska).

