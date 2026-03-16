Izašle cijene ulaznica za finale Lige prvaka, iznosi bi vas mogli iznenaditi

Cijene ulaznica za finala Uefinih klupskih natjecanja za sezonu 2025./2026. su ovog tjedna objavljene, a interes navijača diljem Europe iznimno je velik. Kao i svake godine, najveću pažnju privlači finale Lige prvaka, no sve veći interes vlada i za finala Europske lige, Konferencijske lige te Lige prvakinja.

Finale Lige prvaka 2026. godine igrat će se 30. svibnja na stadionu Puskás Aréna u Budimpešti. Uefa je objavila nekoliko kategorija ulaznica, a najjeftinija opcija u kategoriji "Fans First", namijenjena prvenstveno navijačima klubova finalista, iznosi oko 70 eura. Ulaznice treće kategorije koštaju približno 180 eura, dok druga kategorija doseže oko 650 eura. Najskuplje ulaznice prve kategorije mogu doseći cijenu od približno 950 eura. Velik dio ulaznica rezerviran je za navijače klubova koji se plasiraju u finale, dok se ostatak prodaje putem UEFA-ine online lutrije na službenoj stranici organizacije.

Finale Europske lige igrat će se 20. svibnja 2026. u Istanbulu. Cijene ulaznica za ovo natjecanje znatno su niže nego za finale Lige prvaka, ali interes je i dalje vrlo velik. Najjeftinije ulaznice, također u kategoriji „Fans First“, kreću se oko 40 eura. Ulaznice treće kategorije stoje oko 65 eura, druga kategorija približno 160 eura, dok najskuplje ulaznice prve kategorije mogu doseći cijenu od oko 240 eura.

Tjedan dana nakon toga, 27. svibnja 2026., u Leipzigu će se igrati finale Konferencijske lige. Ovo natjecanje, iako najmlađe među Uefinim klupskim turnirima, posljednjih godina privlači sve veći broj navijača. Cijene ulaznica za finale Konferencijske lige obično su pristupačnije, a za 2026. godinu kreću se otprilike od 25 eura za najjeftinija mjesta do oko 190 eura za najskuplje kategorije.

Pažnju privlači i finale Uefine Lige prvakinja koje će se 23. svibnja 2026. igrati u Oslu. Uefa u ovom natjecanju nastoji zadržati pristupačne cijene kako bi potaknula veći dolazak navijača i daljnji razvoj ženskog nogometa. Ulaznice za ovo finale stoga su znatno jeftinije nego u muškim natjecanjima i uglavnom se kreću između 20 i 70 eura, ovisno o kategoriji sjedala.

Važno je napomenuti da su navedene cijene službene, odnosno takozvane "face value" cijene koje određuje Uefa . Na sekundarnom tržištu i platformama za preprodaju ulaznica cijene često mogu biti višestruko veće, osobito za finale Lige prvaka, gdje potražnja daleko nadmašuje dostupnu ponudu. Upravo zbog toga Uefa dobar dio ulaznica prodaje putem sustava lutrije kako bi svim navijačima dala jednaku priliku za kupnju. Inače, prema sustavu lutrije svaka osoba se može predbilježiti za maksimalno dvije ulaznice.

S obzirom na popularnost europskih klupskih natjecanja, očekuje se da će i 2026. godine potražnja za ulaznicama biti iznimno velika, a stadioni u Budimpešti, Istanbulu, Leipzigu i Oslu gotovo sigurno rasprodani dosta prije samih utakmica. Ulaznice za finale Lige prvaka puštaju se u prodaju 19. ožujka, za Europsku i Konferencijsku ligu 20. ožujka, a za finale Lige prvakinja prvog travnja.